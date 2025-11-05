RBC stuft MCDONALDS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Resultate des Fastfood-Konzerns seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 15:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 15:17 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 305,7USD auf NYSE (05. November 2025, 22:15 Uhr) gehandelt.



