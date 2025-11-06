Das indische Unternehmen Swastik Wellbeing stellt auf der WTM London 2025 seine Wellness-Vision für die Zukunft vor

Auf der WTM bot Swastik kostenlose Nadi Pariksha-Sitzungen an, die alte ayurvedische Pulsmessung, die von geschulten Wellness-Experten durchgeführt wird. Die Teilnehmer erhielten eine persönliche Einführung in Swastiks Ansatz, der sich auf Langlebigkeit, emotionales Gleichgewicht, metabolische Vitalität, Darmgesundheit, Schlafqualität, Wiederherstellung des Nervensystems und Klarheit des Geistes konzentriert. Die Philosophie von Swastik geht über die Behandlung hinaus und konzentriert sich darauf, das natürliche Gleichgewicht an der Quelle wiederherzustellen.

LONDON und PUNE, Indien, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Swastik Wellbeing, Indiens neuestes Luxus-Wellness-Zentrum, feierte ein inspirierendes Debüt auf dem World Travel Market (WTM) London 2025 und präsentierte Indiens klassische Wissenschaft des Lebens durch eine raffinierte und eindringliche Luxuslinse. An der Schnittstelle zwischen Tradition und Innovation gelegen, setzt Swastik weltweit neue Maßstäbe im Bereich der Wellness-Gastronomie und des bewussten Lebens im Rückzugsraum.

Das Führungsteam von Swastik glaubt, dass Indien schon immer die Wiege der Heilung und des bewussten Lebens war. „Der Weltenbummler von heute strebt nach Wohlbefinden in den fünf Dimensionen Gesundheit, Reichtum, Liebe, Glück und Spiritualität. Swastik steht für die Entwicklung Indiens zu einer bewussten Luxusdestination, in der Wohlbefinden gelebt, gefühlt und kulturell verwurzelt wird", sagte Anushree Nyati, Direktorin von Swastik Wellbeing.

Das Heiligtum verbindet genomische Erkenntnisse mit Ayurveda, Naturheilkunde, yogischen Praktiken, meditativen Therapien, sattvischer Kulinarik, Meditationen im Tierkreisgarten, Naturerlebnissen und achtsamen Bewegungsritualen. Jede Reise wird mit Präzision und Sorgfalt durchgeführt und vereint alte Weisheiten, moderne Diagnostik und herzliche indische Gastfreundschaft.

Da der Wellnesstourismus weltweit weiter ansteigt und die Reisenden nach emotionaler Erholung, präventiver Gesundheit und kulturell verankerten Erfahrungen suchen, stärkt Swastiks Präsenz auf der WTM die Position Indiens als bedeutende Stimme in der Zukunft des globalen Wellnesstourismus weiter.

Swastik Wellbeing heißt die Welt willkommen, einen Zufluchtsort zu entdecken, der die gesamte menschliche Erfahrung nährt. Ein Ort, an dem Klarheit, Vitalität, Frieden und inneres Erwachen in Harmonie zusammenkommen.

Swastik Wellbeing ist Indiens erstes absichtsbasiertes Heiligtum, das auf den fünf Dimensionen Gesundheit, Reichtum, Liebe, Glückseligkeit und Spiritualität basiert. Verwurzelt in den alten Lebenswissenschaften und angereichert mit moderner Diagnostik, integriert Swastik genomische Erkenntnisse mit Ayurveda, Naturheilkunde, sattvischer Ernährung, Atem- und Meditationsübungen, Hydrotherapien und individueller Pflege, um transformative Reisen der Heilung und des Bewusstseins zu schaffen.

