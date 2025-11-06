Veeva Basics wird von mehr als 100 aufstrebenden Biotech-Unternehmen eingesetzt, um Abläufe zu vereinfachen und zu standardisieren

BARCELONA, Spanien, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass sich mehr als hundert Biotech-Unternehmen für Veeva Basics entschieden haben, um die Abläufe in den Bereichen Klinik, Zulassung und Qualität zu verbessern. Immer mehr Biotech-Unternehmen in den USA und Europa legen das Fundament für ihr Wachstum mit einer einfachen und branchenführenden Standardlösung, die sich an evolvierende Geschäftsanforderungen anpassen lässt.

Mit Veeva Basics profitieren Biotech-Unternehmen von erstklassigen Branchenanwendungen, die für eine schnelle Bereitstellung vorkonfiguriert und vorab validiert sind. Veeva Basics basiert auf der Vault-Plattform und ermöglicht Biotechs, ohne Migration auf eine umfassende Vault-Lösung umzusteigen. Damit erhalten Unternehmen die Technologie und Unterstützung für effiziente Prozesse in allen wichtigen Geschäftsbereichen – für die Gegenwart und Zukunft.

„Mehr als hundert Biotech-Führungskräfte aus sechzig Unternehmen kamen beim Veeva R&D and Quality Summit in Boston zusammen, um sich zu informieren, Kontakte zu knüpfen und die Zukunft von Veeva Basics mitzugestalten. Wir sind stolz auf unseren Beitrag zum Erfolg aufstrebender Biotech-Unternehmen und werden auch weiterhin innovative neue Anwendungen hinzufügen, die schnell implementiert werden können, um die Entwicklung neuer Medikamente zu unterstützen", so Steve Harper, General Manager bei Veeva Basics.

Um kritische Qualitätskontrollen (QC) und kommerzielle Anforderungen zu erfüllen, fügt Veeva Basics zwei neue Anwendungen hinzu:

Veeva LIMS Basics für virtuelle Unternehmen, um die CMO-Überwachung zu ermöglichen, einschließlich Chargenfreigabe- und CoA-Funktionen (Certificate of Analysis). Die Stabilitätsfunktionalität ist für 2026 geplant.





für virtuelle Unternehmen, um die CMO-Überwachung zu ermöglichen, einschließlich Chargenfreigabe- und CoA-Funktionen (Certificate of Analysis). Die Stabilitätsfunktionalität ist für 2026 geplant. Veeva PromoMats Basics für das komplette Content Lifecycle Management, einschließlich Genehmigung, Speicherung und Distribution von Werbeinhalten und Claims Management.

Veeva LIMS (Laborinformationsmanagement) Basics und PromoMats Basics werden voraussichtlich Anfang 2026 verfügbar sein. Die auf der bewährten Vault-Plattform basierenden Veeva Basics-Anwendungen unterstützen Kunden bei der Skalierung ihrer technologischen Infrastruktur, um ihr Wachstum zu begleiten. Weitere Informationen zu Veeva Basics unter veevabasics.com.