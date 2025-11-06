Der Kanal zur Vorregistrierung für die 2026 China (Shanghai) International Boat Show ist jetzt offiziell geöffnet

SHANGHAI, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Vor dem industriellen Hintergrund des chinesischen Schiffbaus – mit beschleunigter grüner Transformation, verstärktem Einsatz intelligenter Technologien, größerem internationalem Marktanteil und stärkerer Gestaltungsmacht – werden die 29. China (Shanghai) International Boat Show und die Shanghai International Workboat Show 2026 (nachfolgend „CIBS 2026") vom 29. bis 31. März 2026 im SWEECC ihr Comeback feiern. Ausrichter ist die Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd. Die Messe wird in offener Zusammenarbeit mit der Tourism Plus Shanghai sowie der Visual Merchandising Exhibition durchgeführt und teilt sich über 80 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, mehr als 50 000 in- und ausländische Besucher, über 1000 Marken und mehr als 150 spannende Veranstaltungen.

Im Jahr 2026 wird die CIBS neben den Pavillons aus Übersee auch eine intensive internationale Zusammenarbeit erleben. Die CIBS 2026 und der französische Verband der Nautikindustrie (FIN) werden gemeinsam eine Plattform für die internationale Zusammenarbeit und den Austausch in der Schiffbauindustrie aufbauen sowie die praktische Zusammenarbeit zwischen chinesischen und französischen Schiffbauunternehmen mit einer offenen, innovativen sowie integrativen Haltung vertiefen. Auf der CIBS 2026 werden britische Marken der RYA, die sich auf kleine Segelboote und Windsurfen spezialisiert haben, ihr offizielles Debüt geben. Außerdem wird die CIBS 2026 wieder gemeinsam mit dem International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA) Seminare veranstalten.