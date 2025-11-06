REUTLINGEN (dpa-AFX) - 'Reutlinger General-Anzeiger' zu EU-Klimazielen

Sollten sie diese Verhandlungen tatsächlich überstehen, bleibt am Ende immer noch die Unklarheit, mit welchen Maßnahmen die Werte realisiert werden. Viel zu oft sind in der Vergangenheit dringend nötige Veränderungen am Widerstand der Wirtschaftslobby oder autoritär geführten Unionsmitgliedern gescheitert. Nein, eine vorbildliche Klimapolitik, welche die Welt weg von der 3-Grad-Erwärmung führt, sieht anders aus. Tatsächlich geht eine solche Politik nur, wenn die Menschen in Europa mitgenommen werden und Mehrheiten in Parlament und Kommission schaffen, die vielleicht auch harte Entscheidungen treffen und diese gegen Druck verteidigen. Allerdings ist es momentan so, dass sich viele Europäer - die Wirtschaftskrise und die rückläufige Wohlstandsentwicklung im Hinterkopf - die Frage stellen: Warum sollten gerade wir viel Geld ausgeben und persönliche Belastungen auf uns nehmen, um das Klima zu schützen, wenn große Teile der Welt aus Profitgier und Ignoranz weitermachen wie bisher?/yyzz/DP/zb



