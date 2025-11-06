    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Reutlinger General-Anzeiger' zu EU-Klimazielen

    • EU-Klimaziele unklar, Maßnahmen fehlen oft.
    • Wirtschaftslobby und autoritäre Staaten bremsen.
    • Europäer fragen nach Sinn von Klimaschutzinvestitionen.

    REUTLINGEN (dpa-AFX) - 'Reutlinger General-Anzeiger' zu EU-Klimazielen

    Sollten sie diese Verhandlungen tatsächlich überstehen, bleibt am Ende immer noch die Unklarheit, mit welchen Maßnahmen die Werte realisiert werden. Viel zu oft sind in der Vergangenheit dringend nötige Veränderungen am Widerstand der Wirtschaftslobby oder autoritär geführten Unionsmitgliedern gescheitert. Nein, eine vorbildliche Klimapolitik, welche die Welt weg von der 3-Grad-Erwärmung führt, sieht anders aus. Tatsächlich geht eine solche Politik nur, wenn die Menschen in Europa mitgenommen werden und Mehrheiten in Parlament und Kommission schaffen, die vielleicht auch harte Entscheidungen treffen und diese gegen Druck verteidigen. Allerdings ist es momentan so, dass sich viele Europäer - die Wirtschaftskrise und die rückläufige Wohlstandsentwicklung im Hinterkopf - die Frage stellen: Warum sollten gerade wir viel Geld ausgeben und persönliche Belastungen auf uns nehmen, um das Klima zu schützen, wenn große Teile der Welt aus Profitgier und Ignoranz weitermachen wie bisher?/yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
