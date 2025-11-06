    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Handelsblatt' zum Bürokratie-Entlastungspaket

    • Bundesregierung beschließt Bürokratie-Entlastungspaket.
    • Acht Gesetzentwürfe sollen sofort umgesetzt werden.
    • Ziel: Entlastungen in Milliardenhöhe für die Wirtschaft.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zum Bürokratie-Entlastungspaket

    Die Bundesregierung hat am Mittwoch ein umfassendes Paket beschlossen: Acht Gesetzentwürfe sollen sofort umgesetzt werden, 50 weitere Eckpunkte aus den Ressorts bilden die Grundlage für kommende Vorhaben. Etwa 100 Millionen Euro Entlastungen verspricht sich die Regierung von den acht Entwürfen. Kein großer Wurf, aber ein Signal. Insgesamt soll das Paket allerdings deutlich größere Wirkung entfalten: Im Interview mit dem Handelsblatt sagte Wildberger, er rechne insgesamt mit Entlastungen in Milliardenhöhe. "Wenn es am Ende fünf Milliarden werden, bin ich zufrieden." Daran wird er sich messen lassen müssen./yyzz/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
