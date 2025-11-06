    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Nürnberger Nachrichten' zum demokratischen Wahlsieg in New York

    Für Sie zusammengefasst
    • Zohran Mamdani präsentiert konkrete Verbesserungen.
    • Visionen und Zuversicht stärken demokratische Werte.
    • Hoffnung auf demokratisches Jubiläum in den USA.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten' zum demokratischen Wahlsieg in New York:

    "Zohran Mamdani sagte, was er konkret verbessern will, setzte auf Visionen und verbreitete Zuversicht. Eine Botschaft, die vielen Demokraten gut anstünde, auch hierzulande. Nächstes Jahr feiern die USA ihren 250. Geburtstag. Die jüngsten Wahlen machen Hoffnung, dass Amerika dieses Jubiläum als Demokratie erleben darf, nicht als Autokratie."/yyzz/DP/he



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Nürnberger Nachrichten' zum demokratischen Wahlsieg in New York "Nürnberger Nachrichten' zum demokratischen Wahlsieg in New York: "Zohran Mamdani sagte, was er konkret verbessern will, setzte auf Visionen und verbreitete Zuversicht. Eine Botschaft, die vielen Demokraten gut anstünde, auch hierzulande. …