    Pressestimme

    'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu BMW

    • BMW-Chefs klagen nicht, zeigen Stärke in Krisen.
    • Neues Werk in Debrecen trotz globaler Turbulenzen.
    • 2.000 Leiharbeiter in Dingolfing abgebaut, Probleme.

    LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu BMW

    Autobosse jammern nicht. Das würde als Zeichen der Schwäche gelten. BMW klagt schon gleich gar nicht. Ob Corona- oder Chip-Krise, ob Bremssystem-Debakel oder Absatzeinbruch in China, die BMW-Chefs stellen ihren Konzern stets als Fels in der Brandung da. Das gelingt ihnen bisher auch ganz gut. Während anderswo Jobabbau und Werkschließungen Schlagzeilen machen, hat BMW kürzlich ein neues Werk in Debrecen eröffnet. Beim genaueren Hinsehen verpassen die weltweiten Turbulenzen und die anhaltende Wirtschaftsflaute in Deutschland aber auch den Münchnern die eine oder andere Schramme, wie der Abbau von 2.000 Leiharbeitskräften im niederbayerischen Werk Dingolfing zeigt./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
