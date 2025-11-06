    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Stahlgipfel' im Kanzleramt

    Für Sie zusammengefasst
    • Stahlgipfel mit Merz zur Unterstützung der Branche
    • Regierungsvertreter und Unternehmenschefs nehmen teil
    • EU plant Schutzmaßnahmen für die Stahlindustrie ab 2026
    'Stahlgipfel' im Kanzleramt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Bei einem "Stahlgipfel" berät Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Donnerstag mit Vertretern der Branche und aus Bundesländern, wie die kriselnde Stahlindustrie gestützt werden kann. An dem Treffen nehmen weitere Regierungsmitglieder wie Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sowie Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) teil.

    Daneben kommen Regierungschefs von Stahlländern wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg und dem Saarland - sowie Unternehmenschefs sowie Arbeitnehmervertreter.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG!
    Long
    8,72€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 14,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,79€
    Basispreis
    0,70
    Ask
    × 13,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein Regierungssprecher hatte von einem "Wegbereitungsgipfel" gesprochen: Das Treffen solle den Weg bereiten für Schritte, um die Branche zu stärken und Arbeitsplätze zu schützen. Die Stahlindustrie sei enorm wichtig.

    Die EU-Kommission hatte Anfang Oktober Schutzmaßnahmen für die heimische Stahlindustrie angekündigt. Reiche kündigte am Montag an, ab 2026 solle es einen Industriestrompreis geben. Außerdem solle die sogenannte Strompreiskompensation verlängert werden.

    Die deutsche Stahlindustrie leidet unter der Krise in Abnehmerbranchen, vor allem der Autoindustrie. Hinzu kommen gestiegene Energiepreise, Billigimporte und die Kosten für den Umbau hin zu einer klimafreundlicheren Stahlproduktion. Auch hohe Zölle auf Stahlimporte in die USA machen der Branche zu schaffen.

    Vor drei Wochen fand bereits ein "Autogipfel" im Kanzleramt statt. Merz hatte daneben einen "Stahlgipfel" angekündigt./hoe/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 27,44 auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -1,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,72 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8333EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +8,87 %/-34,68 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    'Stahlgipfel' im Kanzleramt Bei einem "Stahlgipfel" berät Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Donnerstag mit Vertretern der Branche und aus Bundesländern, wie die kriselnde Stahlindustrie gestützt werden kann. An dem Treffen nehmen weitere Regierungsmitglieder wie …