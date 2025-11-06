'Stahlgipfel' im Kanzleramt

Daneben kommen Regierungschefs von Stahlländern wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg und dem Saarland - sowie Unternehmenschefs sowie Arbeitnehmervertreter.

BERLIN (dpa-AFX) - Bei einem "Stahlgipfel" berät Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Donnerstag mit Vertretern der Branche und aus Bundesländern, wie die kriselnde Stahlindustrie gestützt werden kann. An dem Treffen nehmen weitere Regierungsmitglieder wie Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sowie Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) teil.

Ein Regierungssprecher hatte von einem "Wegbereitungsgipfel" gesprochen: Das Treffen solle den Weg bereiten für Schritte, um die Branche zu stärken und Arbeitsplätze zu schützen. Die Stahlindustrie sei enorm wichtig.

Die EU-Kommission hatte Anfang Oktober Schutzmaßnahmen für die heimische Stahlindustrie angekündigt. Reiche kündigte am Montag an, ab 2026 solle es einen Industriestrompreis geben. Außerdem solle die sogenannte Strompreiskompensation verlängert werden.

Die deutsche Stahlindustrie leidet unter der Krise in Abnehmerbranchen, vor allem der Autoindustrie. Hinzu kommen gestiegene Energiepreise, Billigimporte und die Kosten für den Umbau hin zu einer klimafreundlicheren Stahlproduktion. Auch hohe Zölle auf Stahlimporte in die USA machen der Branche zu schaffen.

Vor drei Wochen fand bereits ein "Autogipfel" im Kanzleramt statt. Merz hatte daneben einen "Stahlgipfel" angekündigt./hoe/DP/zb

