    Termine am 6. November 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Zahlreiche Q3-Zahlen von Unternehmen erwartet.
    • Wichtige Konjunkturdaten und Zinsentscheidungen.
    • Energiekonferenz P-Tec in Athen bis 7.11.25.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 6. November 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen
    06:45 DEU: Basler, 9Monatszahlen (detailliert) (14.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.30 Uhr Pk) 07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen (8.30 Uhr, Pressekonferenz, 10.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Call)
    07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz, 9.30 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen
    07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen
    07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen
    07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.30 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:30 DEU: SGL, 9Monatszahlen
    07:30 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DNK: AP Moller-Maersk, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen
    07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen
    07:50 DEU: Suss Microtec, Q3-Zahlen (detailliert)
    08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: Wise, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen und Capital Markets Day 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen
    08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen
    08:00 JPN: Nissan, Q1-Zahlen
    08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen
    12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Altice, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Moderna, Q3-Zahlen
    14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Ralph Lauren, Q2-Zahlen
    17:00 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung
    22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen
    22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: Legrand, Q3-Zahlen
    NLD: Euronext, Q3-Zahlen
    USA: Hyatt, Q3-Zahlen
    USA: Cummins, Q3-Zahlen
    USA: Sandisk, Q1-Zahlen
    USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Industrieproduktion 9/25
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
    08:30 HUN: Industrieproduktion 9/25
    09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/25
    09:00 ESP: Industrieproduktion 9/25
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/25
    13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
    14:30 USA: Produktivität Q3/25 (1. Veröffentlichung)

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: BGH verhandelt zur Speicherungsfrist für Wirtschaftsauskunfteien, Karlsruhe

    10:30 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zu ihrem Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt/M.

    11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Investment-Strategie 2026 u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Privatbank, Gerhard Wiesheu

    11:00 DEU: Herbst-Pressegespräch der Chemieverbände Hessen, Frankfurt/M.

    BRA: Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém + Die Gastgeber haben den Leaders Summit vor den eigentlichen UN-Klimagipfel gezogen, der am 10.11. beginnt + voraussichtlich Bericht «Zustand des Weltklimas» der Weltwetterorganisation (WMO)

    GRC: Energiekonferenz P-Tec in Athen, Athen (bis 7.11.25) In Athen findet am 6. und 7. November die Energiekonferenz P-Tec mit Vertretern von 24 europäischen Ländern statt (Partnership for Transaltantic Energy Cooperation). Veranstalter sind unter anderem das US-Department of Energy sowie das griechische Energieministerium. Es geht um die Förderung der Energiezusammenarbeit zwischen den USA und mittel- und osteuropäischen Staaten. °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





