Termine bis 19. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen 06:45 DEU: Basler, 9Monatszahlen (detailliert) (14.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.30 Uhr Pk) 07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen (8.30 Uhr, Pressekonferenz, 10.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Call) 07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz, 9.30 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.30 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:30 DEU: SGL, 9Monatszahlen 07:30 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Continental , Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DNK: AP Moller-Maersk, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen 07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen 07:50 DEU: Suss Microtec, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Wise, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen und Capital Markets Day 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz 08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen 08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen 08:00 JPN: Nissan, Q1-Zahlen 08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen 13:00 USA: Altice, Q3-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen 13:00 USA: Moderna, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen 14:00 USA: Ralph Lauren, Q2-Zahlen 17:00 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen 22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen 22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung 22:00 USA: Expedia , Q3-Zahlen 22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen

^ --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. NOVEMBER

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 19. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Legrand, Q3-Zahlen

NLD: Euronext, Q3-Zahlen

USA: Hyatt, Q3-Zahlen

USA: Cummins, Q3-Zahlen

USA: Sandisk, Q1-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Industrieproduktion 9/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 9/25

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/25

09:00 ESP: Industrieproduktion 9/25

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/25

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Produktivität Q3/25 (1. Veröffentlichung)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: BGH verhandelt zur Speicherungsfrist für Wirtschaftsauskunfteien, Karlsruhe

10:30 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zu ihrem Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Investment-Strategie 2026 u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Privatbank, Gerhard Wiesheu

11:00 DEU: Herbst-Pressegespräch der Chemieverbände Hessen, Frankfurt/M.

BRA: Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém + Die Gastgeber haben den Leaders Summit vor den eigentlichen UN-Klimagipfel gezogen, der am 10.11. beginnt + voraussichtlich Bericht «Zustand des Weltklimas» der Weltwetterorganisation (WMO)

GRC: Energiekonferenz P-Tec in Athen, Athen (bis 7.11.25) In Athen findet am 6. und 7. November die Energiekonferenz P-Tec mit Vertretern von 24 europäischen Ländern statt (Partnership for Transaltantic Energy Cooperation). Veranstalter sind unter anderem das US-Department of Energy sowie das griechische Energieministerium. Es geht um die Förderung der Energiezusammenarbeit zwischen den USA und mittel- und osteuropäischen Staaten.

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen

06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (13.00 Uhr Analystenkonferenz) 06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Aumovio, Q3-Zahlen (13.30 Uhr Analystenkonferenz) 08:00 JPN: Honda Motor, Q2-Zahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen



ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen

USA: KKR & Co, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 10/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 9/25

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 10/25

08:00 NOR: Industrieproduktion 9/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 9/25

08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/25

09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 10/25

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/25

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 9/25



DEU: Moody's Rating Deutschland



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank: Kapitalmarktausblick 2026, Frankfurt/M.

BRA: Abschluss Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém

--------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 9. NOVEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/25

02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/25



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen



USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 9/25 (vorläufig)

08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/25

08:00 SWE: Industrieaufträge 9/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/25

09:00 AUT: Industrieproduktion 9/25

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 11/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 9/25



SONSTIGE TERMINE

BRA: 30. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 30), Belém

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, 9Monatszahlen (14.00 Uhr Bilanz-Pk, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen

07:30 JPN: Sony, Q2-Zahlen

07:50 DEU: Medios, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q3-Bericht 08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen

09:00 NOR: Telenor, Capital Markets Day

09:00 DEU: KSB, Q3-Zahlen

13:00 NLD: Adyen, Investor Day

13:00 SWE: SKF, Capital Markets Day

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 10/25

19:00 USA: AMD, 2025 Financial Analyst Day

22:30 CHE: Alcon, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Biontech, Research and Development Day

DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day

GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/25

00:50 JPN: Handelsbilanz 9/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Verkündungstermin zur Gema-Klage gegen OpenAI um mögliche Urheberrechtsverletzungen, München

17:00 DEU: Wirtschaftspolitischer Abend des Bundesverbands der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG), Düsseldorf

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém



--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Knaus Tabbert, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen

07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen (8.00 Uhr Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen

07:30 DEU: Elringklinger, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen

07:40 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen

14:00 USA: Moderna, außerordentliche Hauptversammlung

15:30 USA: Chevron Corporation, Investor Day

18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

IRL: Flutter Entertainment, Q3-Zahlen

ITA: De Longhi, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Geldmenge M2 10/25

00:50 JPN: Geldmenge M3 10/25

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (vorab)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 9/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover

DEU: Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin



09:30 DEU: Bundesfinanzhof verhandelt drei Klagen gegen die Grundsteuerreform, München

11:00 DEU: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick der Deka-Volkswirte, Frankfurt/M.

14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung CDU mit Bundeskanzler Friedrich Merz «Social Media: Chance oder Risiko für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?», Berlin

14:30 DEU: «Wirtschaftsweise» stellen Jahresgutachten vor, Berlin

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

++ 19.00 Uhr Pressekonferenz



BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém



--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 DEU: Formycon, Q3-Zahlen

06:45 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen Und Kapitalmarkttag, (8.30 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/25

07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 DEU: GFT, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

07:00 AUT: Strabag, Q3-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Aegon, Q3-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen

07:30 DEU: HHLA, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen

07:35 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen

07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Aviva, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Q3-Zahlen

08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 Trading Update

09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen

10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen

12:30 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen

ESP: ACS, Q3-Zahlen

LUX: Eurofins Scientific, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/25

08:00 GBR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q3/25 (vorläufig)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/25 (vorläufig)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (vorläufig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 9/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

08:00 ROU: Industrieproduktion 9/25

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 10/25

10:00 POL: BiP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht

11:00 EUR: Industrieproduktion 9/25

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25

14:00 POL: Handelsbilanz 9/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/25

14:30 USA: Realeinkommen 10/25

18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026, Berlin In der sogenannten Bereinigungssitzung nehmen die Fraktionen letzte Änderungen am Etatentwurf vor, bevor er im Bundestag zur Abstimmung steht. Es wird eine Sitzung bis spät in die Nacht erwartet.

09:00 DEU: BGH entscheidet u?ber Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren

10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2026, Frankfurt/M.

DEU: Deutscher Handelskongress mit Bundeskanzler Merz, Berlin + 9.20 Uhr: Rede Bundeswirtschaftsministerin Reiche

+ 9.40 Uhr: Rede Digitalminister Wildberger

+ 14.10 Uhr: Rede Bundeskanzler Merz



09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren, Karlsruhe

11:00 DEU: EZB-Forum zur Bankenaufsicht mit einer Eröffnungsrede der Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch, Frankfurt

12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Frankfurt/M.

DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel



BEL: Europäisches Parlament stimmt über Lieferkettengesetz ab, Brüssel

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.30 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Pressekonferenz, 14.45 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen

07:30 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Novo Nordisk, außerordentliche Hauptversammlung

FRA: Vallourec, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/25

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/25

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/25

08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 9/25

11:00 EUR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 9/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25

16:00 USA: Lagerbestände 9/25

17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht «SchuldnerAtlas Deutschland 2025» (online)

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Siemens Healthineers, Capital Markets Day

11:30 DEU: Suss Microtec, Capital Markets Day



DEU: Deutsche Bank, Investor Deep Dive 2025



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

05:30 JPN: Industrieproduktion 9/25 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/25

08:30 CHE: Industrieproduktion Q3/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

12:00 IRL: Handelsbilanz 9/25

14:00 POL: Verbraucherpreise 10/25

14:30 USA: Empire State Index 11/25



ONSTIGE TERMINE

DEU: Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt» mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 10.45 Rede und Interview Merz



09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der «Euro Finance Week» (17.-21.11.) u.a. mit EZB-Vize-Präsident Luis de Guindos, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, Helaba-Chef Thomas Groß, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und ING-Deutschland-Chef Lars Stoy. Die Schlussworte der Eröffnungskonferenz spricht Bundeskanzler Friedrich Merz. Frankfurt/Main

11:00 DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf

13:00 DEU: Pk European Payments Initiative (EPI) zu einem Jahr Zahldienst Wero, Frankfurt/M.

ARE: Dubai Airshow, Dubai



BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém



TUR: Herbsttagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Istanbul

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Skanska, Capital Markets Day

08:00 USA: Medtronic, Q2-Zahlen

09:00 CHE: ABB, Capital Markets Day

10:30 CHE: Zurich Insurance Grou, Investor Day

14:00 DEU: GFT, Capital Markets Day

14:00 BEL: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung

16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Biontech, Research and Development Day

DEU: Rational, Capital Markets Day

DEU: Verve Group, Q3-Zahlen

DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen

DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day

DEU: KWS Saat, Capital Markets Day

BEL: Argenx, Hauptversammlung

USA: Home Depot, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/25

15:15 USA: Industrieproduktion 10/25

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/25

16:00 USA: NAHB-Index 11/25



SONSTIGE TERMINE

09:00 FRA: Die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer (AHK) informiert über Handel und Investitionen zwischen beiden Ländern, Paris

11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M. Im «Supervisory Review and Evaluation Process» (SREP) überprüft die Aufsicht regelmäßig unter anderem die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die Angemessenheit des Risikomanagements von Banken. Im Ergebnis legen die Aufseher individuelle Kapitalzuschläge für Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld die Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen.

DEU: Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität, Berlin Der Gipfel findet auf Einladung des deutschen und französischen Digitalministeriums statt. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin +0905 Rede Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD)



BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém



--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen

14:00 DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln 14:00 FIN: Nokia (Capital Markets Day)

19:00 USA: News Corp, Hauptversammlung

19:30 CHE: Novartis (Meet Novartis Management 2025)

22:30 USA: NVIDIA Corporation, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Sto, Q3-Umsatz

USA: Target, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 19/25

00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 9/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25

08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/25

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn

DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin +12.45 Interview Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten, Brüssel

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém



--------------------------------------------------------------------------------------- °



