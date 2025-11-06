Manganese X Energy begrüßt die Vision von New Brunswick für eine umfassende Mineralienstrategie

Montreal, Quebec – 6. November 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) begrüßt die Bemühungen der Regierung von New Brunswick, umfassende Rahmenbedingungen zu schaffen, die auf die Stärkung und den Ausbau des Bergbausektors sowie des Sektors der kritischen Minerale in der Provinz ausgerichtet sind.

Auf der 50. jährlichen Exploration, Mining and Petroleum (EMP) Conference, die vom 26. bis 28. Oktober in Fredericton (New Brunswick) stattfand, stellten die Premierministerin von New Brunswick, die Ehrenwerte Susan Holt, und der Minister für natürliche Ressourcen, der Ehrenwerte John Herron, das Comprehensive Minerals Strategy Framework (umfassender Rahmenplan für die Mineralstrategie) der Provinz vor. Die Initiative legt den Grundstein für die umfassende Mineralstrategie von New Brunswick, die voraussichtlich bis zum Frühjahr 2026 erarbeitet werden soll und in deren Mittelpunkt Transparenz, Umweltverantwortung und die Zusammenarbeit mit First Nations, Interessengruppen und der Industrie stehen.

„Der Rahmenplan der Regierung von New Brunswick zeugt von Führungskraft und Weitsicht“, meint Martin Kepman, CEO von Manganese X Energy Corp. „Als ein auf kritische Minerale ausgerichtetes Unternehmen mit Sitz in New Brunswick unterstützen wir diesen modernen, transparenten und umweltgerechten Ansatz, der Investitionen, Nachhaltigkeit und eine sinnvolle Beteiligung der indigenen Bevölkerung in Einklang bringt, voll und ganz.“

Manganese X Energy Corp., stolzer Sponsor der Veranstaltung, war auf der Konferenz durch Chairman Roger Dahn, Direktor Des Tranquilla und VP Exploration Perry MacKinnon vertreten. Die Herren berichteten über aktuelle Entwicklungen in Bezug auf das unternehmenseigene Projekt Battery Hill für hochreine Manganvorkommen (HPMSM).

Der Rahmenplan der Provinz sieht fünf Schlüsselprioritäten vor:

- Straffung der Regulierungs- und Genehmigungsverfahren

- Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Industrie

- Gewährleistung einer sinnvollen Beteiligung der indigenen Bevölkerung

- Verbesserung des Investitionsklimas