    Drohne am Flughafen Hannover - Sperrung

    Für Sie zusammengefasst
    • Flughafen Hannover wegen Drohnensichtung gesperrt.
    • Bundespolizei führt Maßnahmen zur Klärung durch.
    • Flüge verspätet, einige umgeleitet nach Hamburg.

    HANNOVER (dpa-AFX) - Wegen einer Drohnensichtung in der Nähe des Flughafens Hannover ist dieser vorübergehend gesperrt worden. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Es würden noch Maßnahmen laufen. Laut dem aktuellen Flugplan auf der Internetseite des Airports landen viele Flieger später. Eine Maschine, die aus Frankfurt nach Hannover fliegen sollte, wurde nach dpa-Informationen nach Hamburg umgeleitet. Ob der Flughafen aktuell noch gesperrt ist, konnte der Sprecher nicht sagen./kk/DP/zb



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
