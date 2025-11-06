Mittelstand zurückhaltend bei Investitionen

BERLIN (dpa-AFX) - Mittelständler in Deutschland halten sich mit Investitionen zurück. Das zeigt eine aktuelle Konjunkturumfrage des Mittelstandsverbundes unter seinen Mitgliedern. Demnach investierten 26 Prozent im dritten Quartal stärker als im Vorjahreszeitraum - 24 Prozent investierten weniger, die Hälfte der Firmen hielt die Investitionen konstant.

"Viele Unternehmen investieren deutlich vorsichtiger - und das nicht aus Mangel an Ideen. Wenn die Politik die Bremsen nicht löst, drohen wir jedoch an Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren", so der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Henning Bergmann.