    Nach Drohnensichtung

    Sperrung von Airport Hannover beendet

    Für Sie zusammengefasst
    • Flughafen Hannover nach Drohnensichtung gesperrt.
    • Sperrung dauerte von 22:00 bis 22:45 Uhr.
    • Drohne über Industriegebiet gesichtet, keine Festnahmen.

    HANNOVER (dpa-AFX) - Die Sperrung des Flughafens Hannover nach einer Drohnensichtung ist beendet. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Der Flughafen sei von 22.00 Uhr bis 22.45 Uhr gesperrt gewesen, nachdem ein Flieger im Landeanflug eine Drohne gesichtet und gemeldet hatte. Diese flog nach ersten Erkenntnissen über ein nahe gelegenes Industriegebiet. Es sei bisher niemand festgestellt worden./kk/sck/DP/zb



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
