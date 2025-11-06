'Stadtbild'-Debatte wird holzschnittartig geführt

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat die Debatte um die "Stadtbild"-Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz als "holzschnittartig" kritisiert. "Die einen verschließen die Augen und tun so, als hätten wir gar kein Problem, und auf der anderen Seite haben wir Leute, die den Eindruck erwecken, als seien Menschen mit Migrationshintergrund für jedes Problem in diesem Land verantwortlich", sagte Özdemir dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der frühere Bundeslandwirtschaftsminister tritt im kommenden Jahr als Grünen-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg an.

"Es gibt migrantisch geprägte Milieus, in denen sich archaische und patriarchale Strukturen verfestigen, die insbesondere für Frauen eine Bedrohung sind", sagte Özdemir. Genauso gebe es in Deutschland - vor allem in Teilen Ostdeutschlands - Orte, an denen sich Menschen mit Migrationshintergrund unsicher fühlten, "weil sie nicht so aussehen, als würden sie direkt von den Wikingern abstammen".