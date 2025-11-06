Lichtblick beim 1
4: 'Stütze' Can feiert BVB-Comeback
- Emre Can feiert Comeback nach langer Verletzungspause.
- BVB verliert 1:4 gegen Manchester City in der CL.
- Teamkollegen loben Can für seine Rückkehr und Qualität.
MANCHESTER (dpa-AFX) - Emre Can ist wieder da. Das Comeback des 31-Jährigen nach langer Verletzungspause war der BVB-Lichtblick bei der heftigen 1:4-Niederlage der Dortmunder bei Manchester City in der Champions League. Rund fünfeinhalb Monate nach seiner letzten Pflichtpartie spielte der Defensivmann erstmals wieder mit. Trainer Niko Kovac wechselte Can nach 66. Minuten ein.
"Ich bin sehr froh, dass er wieder da ist. Er hilft uns enorm viel. Er ist unser Kapitän", sagte Nationalspieler Waldemar Anton. "Er macht viel für die Mannschaft. Er hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Ich bin sehr froh, dass er heute die Minuten bekommen hat."
Auch Abwehrkollege Nico Schlotterbeck freute sich. Ihn verbindet mit Can besonders viel. Die beiden hatten im Sommer gemeinsam verletzt an ihrer Rückkehr gearbeitet. "Er hat mich lange begleitet, war auch für mich eine Stütze, weil er einfach ein unfassbar guter Junge ist - menschlich und sportlich", sagte Schlotterbeck. "Ich freue mich, die nächsten Wochen wieder mit ihm zu spielen. Die Qualität von ihm hat uns gefehlt. Ich hoffe, er kommt auf das Niveau, auf dem er davor war."/the/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 3,358 auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -3,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 370,38 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +49,03 %/+49,03 % bedeutet.
