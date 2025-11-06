4: 'Stütze' Can feiert BVB-Comeback

Auch Abwehrkollege Nico Schlotterbeck freute sich. Ihn verbindet mit Can besonders viel. Die beiden hatten im Sommer gemeinsam verletzt an ihrer Rückkehr gearbeitet. "Er hat mich lange begleitet, war auch für mich eine Stütze, weil er einfach ein unfassbar guter Junge ist - menschlich und sportlich", sagte Schlotterbeck. "Ich freue mich, die nächsten Wochen wieder mit ihm zu spielen. Die Qualität von ihm hat uns gefehlt. Ich hoffe, er kommt auf das Niveau, auf dem er davor war."/the/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 3,358 auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -3,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 370,38 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +49,03 %/+49,03 % bedeutet.