    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Parcel Service Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu United Parcel Service Registered (B)
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zahl der Todesopfer bei US-Flugzeugabsturz steigt auf zwölf

    Für Sie zusammengefasst
    • Todesopfer nach Flugzeugabsturz in Kentucky: 12.
    • Mehrere Verletzte, darunter schwer verletzte Personen.
    • Ursache unklar, Triebwerk geriet beim Start in Brand.
    Zahl der Todesopfer bei US-Flugzeugabsturz steigt auf zwölf
    Foto: Oleksandr - stock.adobe.com

    LOUISVILLE (dpa-AFX) - Die Zahl der Todesopfer nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs im US-Bundesstaat Kentucky steigt weiter. Mindestens zwölf Menschen kamen ums Leben, wie US-Medien unter Berufung auf Behördenangaben berichteten. Unter den Opfern sei auch ein kleines Kind, erklärte Gouverneur Andy Beshear.

    Zudem gab es nach offiziellen Angaben mehr als ein Dutzend Verletzte. Einige von ihnen sind demnach schwer verletzt - sie erlitten Verbrennungen, Rauchvergiftungen und Splitterverletzungen. Die Ursache des Absturzes in einem Außenbezirk der Großstadt Louisville blieb unklar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu UPS - United Parcel Service Inc!
    Short
    100,37€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 13,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    85,52€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 11,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA war die Maschine vom Typ McDonnell Douglas MD-11 am Dienstag gegen 17.15 Uhr (Ortszeit) vom Louisville Muhammad Ali International Airport abgehoben. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen, dass sie unweit der Startbahn über einem Industriegebiet abstürzte und in einem Feuerball aufging. Das US-Logistikunternehmen UPS teilte mit, an Bord des firmeneigenen Frachtflugzeugs seien drei Besatzungsmitglieder gewesen.

    Suche nach Opfern geht weiter

    Rettungskräfte suchten den Angaben zufolge weiter nach Opfern, da mehrere Personen noch vermisst würden. Beshear sagte, die drei Besatzungsmitglieder zählten vermutlich zu den Todesopfern.

    Die Nationale Verkehrs- und Sicherheitsbehörde NTSB teilte unter Berufung auf ein Video mit, das linke Triebwerk sei beim Start in Brand geraten und vom Flügel abgefallen, das habe zu dem Großbrand geführt. Der Flugschreiber und der Flugdatenschreiber seien geborgen.

    Das Langstreckenflugzeug war laut FAA auf dem knapp 7.000 Kilometer langen Weg zu einem Flughafen in Honolulu auf der US-Inselgruppe Hawaii. Es war voll betankt, Berichten zufolge befanden sich 144.000 Liter Treibstoff an Bord. Den Behördenangaben zufolge liegt die Absturzstelle im Umfeld einer Recycling- und einer Autoteile-Firma./hme/rin/DP/zb

    United Parcel Service Registered (B)

    -0,36 %
    -4,17 %
    +7,19 %
    +9,31 %
    -30,14 %
    -43,95 %
    -43,89 %
    -10,92 %
    +80,58 %
    ISIN:US9113121068WKN:929198

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie

    Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 92,91 auf NYSE (06. November 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Parcel Service Registered (B) Aktie um -4,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von United Parcel Service Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 59,44 Mrd..

    United Parcel Service Registered (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5100 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,20USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 127,00USD was eine Bandbreite von -8,51 %/+36,69 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu United Parcel Service Registered (B) - 929198 - US9113121068

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Parcel Service Registered (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zahl der Todesopfer bei US-Flugzeugabsturz steigt auf zwölf Die Zahl der Todesopfer nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs im US-Bundesstaat Kentucky steigt weiter. Mindestens zwölf Menschen kamen ums Leben, wie US-Medien unter Berufung auf Behördenangaben berichteten. Unter den Opfern sei auch ein kleines …