Fakeshops täuschen Online-Käufer

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) sieht große Online-Plattformen wie Google und Meta in der Pflicht. "Wer mit Werbung sein Geld verdient, darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen", mahnte die vzbv-Chefin Ramona Pop. Die Hälfte der von der Verbraucherzentrale untersuchten Fakeshops schalten Werbung auf diesen großen Plattformen./ax/hrz/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 250,2 auf Nasdaq (06. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +7,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,32 Bil..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von -4,08 %/+23,90 % bedeutet.