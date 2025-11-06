Snap steigt nachbörslich mehr als 17%: Millionen-Deal mit Perplexity

Snap meldete für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg von 10 Prozent auf 1,51 Milliarden US-Dollar – mehr als von Analysten erwartet. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 10 Cent doppelt so hoch wie die Marktschätzungen. Das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) übertraf ebenfalls die Prognosen deutlich. Für das laufende vierte Quartal rechnet Snap mit einem Umsatz zwischen 1,68 und 1,71 Milliarden US-Dollar – auch das liegt über dem Analystenkonsens.

Ein echter Kurstreiber ist jedoch der Deal mit Perplexity: Das KI-Start-up wird im kommenden Jahr 400 Millionen US-Dollar an Snap zahlen – zur Hälfte in bar, zur Hälfte in Aktien – um seine KI-Suchmaschine direkt in Snapchat zu integrieren. Nutzer sollen künftig direkt in der App verifizierbare Antworten auf ihre Fragen erhalten. Werbung innerhalb der Perplexity-Antworten soll es laut Snap-CEO Evan Spiegel nicht geben – das Ziel sei die Bindung der Nutzer.