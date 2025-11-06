Neue KI-Antworten für User
Snap steigt nachbörslich mehr als 17%: Millionen-Deal mit Perplexity
Der Social-Media-Konzern sorgt am Mittwochabend mit einem überraschend starken Quartalsergebnis und einem neuen KI-Deal für Aufsehen: Nach Handelsschluss legte die Snap-Akite zweistellig zu.
- Snap überrascht mit starkem Quartalsergebnis.
- KI-Deal mit Perplexity bringt 400 Mio. US-Dollar.
- Nutzerzahlen steigen, aber Rückgang im Q4 möglich.
Snap meldete für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg von 10 Prozent auf 1,51 Milliarden US-Dollar – mehr als von Analysten erwartet. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 10 Cent doppelt so hoch wie die Marktschätzungen. Das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) übertraf ebenfalls die Prognosen deutlich. Für das laufende vierte Quartal rechnet Snap mit einem Umsatz zwischen 1,68 und 1,71 Milliarden US-Dollar – auch das liegt über dem Analystenkonsens.
Ein echter Kurstreiber ist jedoch der Deal mit Perplexity: Das KI-Start-up wird im kommenden Jahr 400 Millionen US-Dollar an Snap zahlen – zur Hälfte in bar, zur Hälfte in Aktien – um seine KI-Suchmaschine direkt in Snapchat zu integrieren. Nutzer sollen künftig direkt in der App verifizierbare Antworten auf ihre Fragen erhalten. Werbung innerhalb der Perplexity-Antworten soll es laut Snap-CEO Evan Spiegel nicht geben – das Ziel sei die Bindung der Nutzer.
"Perplexity will unter jungen Nutzern sichtbarer werden – und Snap braucht einen KI-Partner, der die User im eigenen Ökosystem hält", so Analyst Max Willens von Emarketer gegenüber Reuters. Mit dem Schritt positioniert sich Snap stärker gegenüber Tech-Giganten wie Meta und TikTok, die bisher den Werbemarkt dominieren.
Auch Snaps Werbesparte zeigt Erholung: Besonders sogenannte Direct-Response-Anzeigen – also auf konkrete Aktionen wie App-Downloads ausgerichtete Werbung – legten um 8 Prozent zu. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer stieg im Jahresvergleich um 8 Prozent auf 477 Millionen. Für das vierte Quartal erwartet Snap jedoch einen möglichen Rückgang – unter anderem wegen strengeren Altersverifikationen und neuen Social-Media-Regeln in Ländern wie Australien.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Snap Inc Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 7,30USD auf NYSE (06. November 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.