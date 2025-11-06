Basler AG: Starkes Wachstum im 9-Monatsergebnis 2025 bestätigt!
Basler AG zeigt beeindruckende Erfolge: Mit starkem Umsatzwachstum und strategischen Projekten übertrifft das Unternehmen die Erwartungen und hebt die Prognose für 2025 an.
Foto: Basler AG
- Basler AG verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum mit einem Auftragseingang von 171,8 Mio. Euro (+29 % im Vergleich zum Vorjahr) und einem Umsatz von 168,0 Mio. Euro (+23 %).
- Das EBITDA stieg auf 27,2 Mio. Euro (Vorjahr: 9,0 Mio. Euro), und das Vorsteuerergebnis erreichte 13,4 Mio. Euro (Vorjahr: -4,9 Mio. Euro).
- Der freie Cashflow betrug 12,4 Mio. Euro, verglichen mit 1,5 Mio. Euro im Vorjahr.
- Die Rohertragsmarge konnte trotz negativer Währungseffekte um 1,4 Prozentpunkte auf 47,8 % gesteigert werden.
- Basler AG übertraf die deutsche Branche für Bildverarbeitungskomponenten deutlich, insbesondere durch starke Marktpräsenz und Großprojekte in China und den USA.
- Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung hat das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angehoben, mit einem erwarteten Konzern-Umsatz von 220 - 225 Mio. Euro und einer Vorsteuer-Marge von 5,5 – 7,5 %.
