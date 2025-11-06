BRANICKS Group AG: Erfolgreich auf Kurs, Strukturen optimiert!
Die Branicks Group AG zeigt Stärke durch gesteigerte Vermietungsleistung und strategische Finanzentscheidungen, während sie ihre Unternehmensstrukturen für eine effizientere Zukunft optimiert.
Foto: DIC Asset AG
- Die Branicks Group AG hat ihre Vermietungsleistung im Vergleich zum Vorjahr um 18% auf 256.500 qm gesteigert und die durchschnittliche Miete pro qm auf 10,34 Euro erhöht.
- Alle in 2025 fälligen Schuldscheindarlehen in Höhe von 293 Mio. Euro wurden zurückgezahlt, einschließlich eines Darlehens von 300 Mio. Euro von der VIB Vermögen AG.
- Die Strukturen des Unternehmens wurden durch die Bündelung des Geschäfts mit institutionellen Investoren gestrafft, um eine schlankere Organisationsstruktur zu schaffen.
- Das FFO nach Minderheiten liegt nach neun Monaten bei 33,4 Mio. Euro, was im Plan des prognostizierten Ergebnisses von 40-55 Mio. Euro liegt.
- Der Marktwert des Commercial Portfolios sank auf etwa 2,3 Mrd. Euro, während die EPRA-Leerstandsquote aufgrund von Verkäufen auf 9,8% anstieg.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert, mit einer Anpassung der Erträge aus dem Immobilienmanagement auf 45-55 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei BRANICKS Group ist am 06.11.2025.
Der Kurs von BRANICKS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0675EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,0725EUR das entspricht einem Plus von +0,24 % seit der Veröffentlichung.
-3,13 %
+5,63 %
+5,00 %
+6,17 %
-15,15 %
-71,23 %
-80,12 %
-73,48 %
-91,46 %
