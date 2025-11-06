SKAN: Starke Auftragslage sichert optimistische Prognose für 2026
Die SKAN AG passt ihre Erwartungen für 2025 an, bleibt jedoch dank starker Auftragslage optimistisch für 2026.
- SKAN AG wird die Umsatz- und Gewinnerwartung für 2025 verfehlen, da zeitliche Verschiebungen bei Projekten identifiziert wurden.
- Der Auftragseingang und -bestand entwickeln sich sehr positiv und legen eine starke Basis für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2026.
- Für 2025 wird ein Rückgang des Nettoerlöses im oberen einstelligen Prozentbereich erwartet, und die EBITDA-Marge wird im tiefen zweistelligen Bereich liegen.
- Die Verschiebung von Projekten, insbesondere im umsatzstarken Monat Dezember, hat zu einem tieferen EBITDA für 2025 geführt.
- Der Auftragsbestand wird voraussichtlich einen neuen Höchststand erreichen, insbesondere durch die Nachfrage nach Abfüll-Linien für Onkologie-Anwendungen und biotechnologisch hergestellte injizierbare Moleküle.
- Die mittel- und langfristigen Wachstumsperspektiven bleiben positiv, mit bestätigten Mittelfristzielen für eine jährliche Steigerung des Nettoumsatzes und der EBITDA-Marge.
