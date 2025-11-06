Commerzbank boomt: Rekordgewinne nach 9 Monaten!
Die Commerzbank glänzt mit Rekordergebnissen und setzt neue Maßstäbe in ihrer Unternehmensgeschichte. Mit einem operativen Ergebnis von 3,4 Mrd. Euro und Erträgen von 9 Mrd. Euro nach neun Monaten zeigt die Bank beeindruckende Wachstumszahlen. Die Strategie „Momentum“ und ambitionierte Ziele bis 2028 unterstreichen den zukunftsorientierten Kurs der Commerzbank.
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
- Operatives Ergebnis der Commerzbank nach neun Monaten um 21 % auf 3,4 Mrd. Euro gesteigert, bestes 9-Monats-Ergebnis der Geschichte.
- Erträge nach neun Monaten um 11 % auf 9 Mrd. Euro erhöht, Provisionsüberschuss um 8 % auf 3 Mrd. Euro gestiegen.
- Cost-Income-Ratio nach neun Monaten um rund 3 %-Punkte auf 56 % gesenkt, unter dem Jahresziel von 57 %.
- Aktienrückkauf über bis zu 1 Mrd. Euro gestartet, weiterer Rückkauf im Volumen von bis zu 600 Mio. Euro bei EZB und Finanzagentur beantragt.
- Ausblick für 2025: Gewinnziel bestätigt, Zinsüberschuss höher erwartet, Nettoergebnis von rund 2,9 Mrd. Euro vor Restrukturierungsaufwendungen.
- Commerzbank verfolgt Strategie „Momentum“ mit Zielen bis 2028: Cost-Income-Ratio von 50 %, Nettoeigenkapitalrendite von 15 %, Ausschüttungsquote von 100 % des Nettoergebnisses.
Der nächste wichtige Termin, Ergebnis Q3 2025, bei Commerzbank ist am 06.11.2025.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.056,00PKT (-0,19 %).
-0,12 %
+3,50 %
+0,53 %
+1,26 %
+93,51 %
+293,67 %
+705,25 %
+205,42 %
-64,74 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte