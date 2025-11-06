DocMorris AG startet Rückkaufangebot für 2026 Wandelanleihen
DocMorris, ein Pionier im digitalen Gesundheitswesen, startet ein attraktives Rückkaufangebot für seine Wandelanleihen. Mit einem Angebotspreis von 103.50% des Nennwerts lockt das Unternehmen Investoren an. Die Frist beginnt am 6. November 2025 und endet am 12. November 2025.
Foto: Zur Rose Group AG
- DocMorris AG kündigt den Beginn der Rückkaufangebotsfrist für ausstehende Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 an.
- Der Angebotspreis beträgt CHF 1'035.00 pro Anleihe, was 103.50% des Nennwerts entspricht, zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen.
- Die Rückkaufangebotsfrist beginnt am 6. November 2025 und endet voraussichtlich am 12. November 2025 um 16:00 Uhr MEZ.
- Die Abwicklung des Rückkaufangebots wird voraussichtlich am 17. November 2025 erfolgen.
- DocMorris ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz, mit einem Logistikzentrum in Heerlen, Niederlande.
- Im Jahr 2024 erzielte DocMorris mit rund 1'600 Mitarbeitern und über 10 Millionen aktiven Kunden einen Außenumsatz von CHF 1'085 Mio. Die Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei DocMorris AG (ex zur Rose) ist am 19.03.2026.
Der Kurs von DocMorris AG (ex zur Rose) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,14 % im Minus.
17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,4275EUR das entspricht einem Minus von -0,05 % seit der Veröffentlichung.
-0,14 %
-9,60 %
-17,50 %
-40,34 %
-52,39 %
-35,59 %
-93,33 %
-88,09 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte