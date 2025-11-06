Westwing: Starkes Wachstum & EBITDA im Q3 2025

Westwing verzeichnete im dritten Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von 3,4% auf EUR 99 Mio. und ein bereinigtes EBITDA-Wachstum von 73% auf EUR 6 Mio.

Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg um 5,4% im Vergleich zum Vorjahr, trotz Änderungen im Produktsortiment.

Die Westwing Collection wuchs um 19% und machte 66% des GMV aus, was zur Margenverbesserung beitrug.

Der Free Cashflow betrug im dritten Quartal EUR 10 Mio., und die Netto-Cash-Position lag bei EUR 58 Mio.

Westwing hat seine Expansionsziele für 2025 erreicht, darunter die Einführung von Online-Shops in zehn neuen Ländern und die Eröffnung von vier Stores sowie drei Store-in-Stores.

Westwing bestätigt die Prognose für 2025 und erwartet ein bereinigtes EBITDA am oberen Ende der Prognose, mit einem Umsatz zwischen EUR 425 Mio. und EUR 455 Mio.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2025, bei Westwing ist am 06.11.2025.

Der Kurs von Westwing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,650EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.

12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,625EUR das entspricht einem Minus von -0,21 % seit der Veröffentlichung.





