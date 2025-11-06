Heidelberg Materials legt im dritten Quartal zu - Gewinnziel konkretisiert
- Umsatz und Gewinn im Q3 2025 gesteigert.
- Preiserhöhungen und Kostensenkungen halfen.
- Jahresziel: operatives Ergebnis 3,30-3,50 Mrd. Euro.
HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials konnte im dritten Jahresviertel Umsatz und operativen Gewinn steigern. "Wir haben unseren Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fortgesetzt, trotz anhaltender politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten", sagte der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten am Donnerstag in Heidelberg. Vor allem Preiserhöhungen und Kosteneinsparungen hätten dazu beigetragen, dass das Unternehmen sein Ergebnis verbessern konnte. Die Ziele für das Gesamtjahr 2025 konkretisierte das im Dax notierte Unternehmen.
Im dritten Quartal kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent auf gut 5,8 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 4,8 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden zu. Damit traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand nun ein operatives Ergebnis zwischen 3,30 Milliarden und 3,50 Milliarden Euro an. Zuvor waren 3,25 Milliarden bis 3,55 Milliarden Euro im Plan des Unternehmens. Für ein drittes Quartal weist das Unternehmen in der Regel keinen Gewinn nach Steuern aus./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 207,3 auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +1,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 36,67 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 225,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 188,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 244,00EUR was eine Bandbreite von -8,45 %/+18,82 % bedeutet.
Heute Gap Close. Nächste Woche weiter nach Norden.
