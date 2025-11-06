Heidelberg Materials legt im dritten Quartal zu - Gewinnziel konkretisiert

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 207,3 auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +1,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 36,67 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 225,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 188,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 244,00EUR was eine Bandbreite von -8,45 %/+18,82 % bedeutet.