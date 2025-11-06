    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational
    Rational bestätigt Prognose

    Für Sie zusammengefasst
    • Rational erwartet Umsatzwachstum im einstelligen Bereich.
    • EBIT-Marge bleibt stabil zwischen 25 und 26 Prozent.
    • Umsatz stieg in 9 Monaten um 5% auf 918 Mio. Euro.
    Foto: Rational AG

    LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchen-Ausrüster Rational sieht sich nach Zuwächsen bis Ende September auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Demnach soll der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Landsberg mitteilte. Bei der Marge, gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit), rechnet Finanzvorstand Jörg Walter weiter mit einem Wert zwischen 25 und 26 Prozent.

    Die Profitabilitätsprognose reflektiere die guten Geschäftsaussichten, das Margenniveau in den ersten neun Monaten sowie die erwarteten Effekte aus Zusatzzöllen und schwachen Fremdwährungen im vierten Quartal. In den ersten neun Monaten kletterte der Umsatz um fünf Prozent auf 918 Millionen Euro nach oben. Währungsbereinigt habe das Wachstum in den ersten neun Monaten zwischen 6 und 7 Prozent gelegen.

    Das operative Ergebnis zog um drei Prozent auf etwas mehr als 234 Millionen Euro an. Die Marge ging leicht auf 25,5 Prozent zurück. Experten hatten mit einem Umsatzanstieg in dieser Größenordnung gerechnet. Der operative Gewinn fiel etwas besser als erwartet aus./zb/he

    Rational

    +3,39 %
    -0,63 %
    -9,10 %
    -7,57 %
    -28,71 %
    +22,37 %
    -6,35 %
    +69,52 %
    +1.541,03 %
    ISIN:DE0007010803WKN:701080

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 618 auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um -3,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rational bezifferte sich zuletzt auf 7,16 Mrd..

    Rational zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 28,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 770,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Rational Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.035,00EUR was eine Bandbreite von -5,44 %/+63,12 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
