    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group
    229 Aufrufe 229 0 Kommentare 0 Kommentare

    DHL steigert operativen Gewinn entgegen der Erwartungen - Jahresziele bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • DHL Umsatz sank auf 20,1 Milliarden Euro.
    • Operatives Ergebnis stieg um fast 8 Prozent.
    • Freier Barmittelzufluss wuchs um 80 Prozent.
    DHL steigert operativen Gewinn entgegen der Erwartungen - Jahresziele bestätigt
    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    BONN (dpa-AFX) - DHL hat sich im dritten Quartal überraschend gut gegen die Verwerfungen in Folge der globalen Handelskonflikte gewehrt. Zwar sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 20,1 Milliarden Euro, was der Konzern bei der Vorlage seines Quartalsberichts am Donnerstag in Bonn auf Währungseffekte und Volumenrückgänge zurückführte. Doch das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um fast acht Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Analysten hatten hingegen einen Rückgang erwartet.

    Dies sei das Resultat aktiven Kapazitätsmanagements sowie struktureller Kostenverbesserungen, sagte Konzernchef Tobias Meyer laut Mitteilung. Zudem halfen Preisanpassungen. Er bestätigte zudem die Jahresprognose für den im Dax notierten Konzern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.560,00€
    Basispreis
    16,35
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.702,62€
    Basispreis
    16,47
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Sparmaßnahmen wirkten sich auch überraschend positiv auf den freien Barmittelzufluss aus, der um 80 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro anschwoll. Der auf die Aktionäre entfallene Gewinn stieg um rund 12 Prozent auf 840 Millionen Euro. Auch diese Kennziffern fielen stärker aus, als Analysten laut den vom Unternehmen bereitgestellten Daten erwartet hatten./lew/zb/he

    DHL Group

    +3,79 %
    +2,34 %
    +4,28 %
    +4,42 %
    +12,89 %
    +13,67 %
    -0,95 %
    +49,15 %
    +93,27 %
    ISIN:DE0005552004WKN:555200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 39,85 auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 49,44 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -15,35 %/+45,12 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DHL Group - 555200 - DE0005552004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DHL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    DHL steigert operativen Gewinn entgegen der Erwartungen - Jahresziele bestätigt DHL hat sich im dritten Quartal überraschend gut gegen die Verwerfungen in Folge der globalen Handelskonflikte gewehrt. Zwar sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 20,1 Milliarden Euro, was der Konzern bei der Vorlage seines …