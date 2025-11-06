DHL steigert operativen Gewinn entgegen der Erwartungen - Jahresziele bestätigt

Die Sparmaßnahmen wirkten sich auch überraschend positiv auf den freien Barmittelzufluss aus, der um 80 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro anschwoll. Der auf die Aktionäre entfallene Gewinn stieg um rund 12 Prozent auf 840 Millionen Euro. Auch diese Kennziffern fielen stärker aus, als Analysten laut den vom Unternehmen bereitgestellten Daten erwartet hatten./lew/zb/he

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 39,85 auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,17 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 49,44 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -15,35 %/+45,12 % bedeutet.