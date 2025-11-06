DHL steigert operativen Gewinn entgegen der Erwartungen - Jahresziele bestätigt
- DHL Umsatz sank auf 20,1 Milliarden Euro.
- Operatives Ergebnis stieg um fast 8 Prozent.
- Freier Barmittelzufluss wuchs um 80 Prozent.
BONN (dpa-AFX) - DHL hat sich im dritten Quartal überraschend gut gegen die Verwerfungen in Folge der globalen Handelskonflikte gewehrt. Zwar sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 20,1 Milliarden Euro, was der Konzern bei der Vorlage seines Quartalsberichts am Donnerstag in Bonn auf Währungseffekte und Volumenrückgänge zurückführte. Doch das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um fast acht Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Analysten hatten hingegen einen Rückgang erwartet.
Dies sei das Resultat aktiven Kapazitätsmanagements sowie struktureller Kostenverbesserungen, sagte Konzernchef Tobias Meyer laut Mitteilung. Zudem halfen Preisanpassungen. Er bestätigte zudem die Jahresprognose für den im Dax notierten Konzern.
Die Sparmaßnahmen wirkten sich auch überraschend positiv auf den freien Barmittelzufluss aus, der um 80 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro anschwoll. Der auf die Aktionäre entfallene Gewinn stieg um rund 12 Prozent auf 840 Millionen Euro. Auch diese Kennziffern fielen stärker aus, als Analysten laut den vom Unternehmen bereitgestellten Daten erwartet hatten./lew/zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 39,85 auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,17 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 49,44 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -15,35 %/+45,12 % bedeutet.
