HAMBORNER REIT AG glänzt mit konstanter Performance im Q3 2025!
Die HAMBORNER REIT AG trotzt den Herausforderungen des Marktes und zeigt sich im dritten Quartal 2025 stabil, trotz leicht gesunkener Mieterträge und FFO.
Foto: adobe.stock.com
- HAMBORNER REIT AG verzeichnete im dritten Quartal 2025 eine planmäßige Geschäftsentwicklung trotz eines herausfordernden Umfelds.
- Die Miet- und Pachterlöse sanken um 2,8 % auf 67,9 Mio. Euro, hauptsächlich aufgrund von Objektverkäufen.
- Der FFO (Funds from Operations) fiel um 12,2 % auf 36,7 Mio. Euro, was auf Mietrückgänge und erhöhte Kosten zurückzuführen ist.
- Der Loan-to-Value (LTV) wurde auf 43,3 % reduziert, während die REIT-Eigenkapitalquote bei 55,8 % blieb.
- Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie sank um 1,4 % auf 9,65 Euro.
- Die Gesellschaft hält an ihrer Jahresprognose fest und erwartet für 2025 Mieterträge zwischen 89,5 Mio. Euro und 90,5 Mio. Euro sowie ein FFO zwischen 44,0 Mio. Euro und 46,0 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Hamborner REIT ist am 06.11.2025.
Der Kurs von Hamborner REIT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,1250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,10 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,1300EUR das entspricht einem Plus von +0,10 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.121,86PKT (-0,75 %).
-0,58 %
-3,93 %
-8,39 %
-10,94 %
-21,08 %
-31,42 %
-37,32 %
-41,02 %
-28,57 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte