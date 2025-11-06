Rational AG: Turbo-Wachstum im Q3 2025

Rational AG erzielte im dritten Quartal 2025 Umsatzerlöse von 312 Millionen Euro und 918 Millionen Euro nach neun Monaten.

Das organische Wachstum lag im zweiten Quartal in Folge bei 8 bis 9 Prozent, mit einer EBIT-Marge von 25,9 Prozent im dritten Quartal und 25,5 Prozent nach neun Monaten.

Ein signifikanter Wachstumsbeitrag kam aus Nordamerika und Europa, wobei Deutschland im dritten Quartal ein Umsatzplus von 30 Prozent verzeichnete.

Die Produktgruppe iVario wuchs um 11 Prozent, während iCombi ein Wachstum von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreichte.

Die Mitarbeiterzahl stieg auf über 2.800, mit einem Fokus auf den Ausbau von kundennahen Funktionen in Vertrieb und Kundenservice.

Rational bestätigt den Wachstums- und Margenausblick mit einem erwarteten Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und einer EBIT-Marge zwischen 25 und 26 Prozent.

Der nächste wichtige Termin, Finanzzahlen / Telefonkonferenz 9 Monate 2025, bei Rational ist am 06.11.2025.

Der Kurs von Rational lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 618,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,16 % im Minus.

19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 618,25EUR das entspricht einem Plus von +0,04 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.471,41PKT (+0,31 %).





