Ringmetall: Umsatzboom trotz sinkender Rohstoffpreise!
Trotz sinkender Rohstoffpreise glänzt Ringmetall SE mit einem Umsatzplus von 9% und bestätigt ambitionierte Ziele für 2025. Ein Blick auf die Erfolgsfaktoren eines globalen Verpackungsspezialisten.
Foto: adobe.stock.com
- Ringmetall SE steigert den Konzernumsatz um 9,0 Prozent auf 146,1 Mio. EUR trotz rückläufiger Rohstoffpreise.
- Das EBITDA bleibt mit 18,8 Mio. EUR auf Vorjahresniveau, jedoch ist die EBITDA-Marge leicht rückläufig.
- Der Ausblick für 2025 wird mit einem Umsatz von 180-200 Mio. EUR und einem EBITDA von 21-28 Mio. EUR bestätigt.
- Der Geschäftsbereich Verschlusssysteme erzielt einen Umsatz von 87,0 Mio. EUR, was 59,5 Prozent des Konzernumsatzes entspricht.
- Der Geschäftsbereich Liner verzeichnet einen Umsatz von 59,1 Mio. EUR, unterstützt durch Akquisitionen und starke Nachfrage nach Großgebinde- und Flüssigkeits-Linern.
- Ringmetall ist ein führender Anbieter von Industrieverpackungen mit weltweiten Niederlassungen und trägt zur Kreislaufwirtschaft bei.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Ringmetall ist am 06.11.2025.
Der Kurs von Ringmetall lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,9300EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,9200EUR das entspricht einem Minus von -0,34 % seit der Veröffentlichung.
-0,68 %
-8,23 %
-0,68 %
-3,33 %
-6,15 %
-31,60 %
+23,40 %
+86,05 %
+175,28 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte