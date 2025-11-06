Beeindruckendes Halbjahresergebnis bis 30. September 2025
Züblin Immobilien Holding AG beeindruckt mit einem Gewinnsprung von 75% und einem gesunkenen Leerstand, was die starke Performance im ersten Halbjahr 2025/26 unterstreicht.
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
- Züblin Immobilien Holding AG erzielte im ersten Halbjahr 2025/26 einen Konzerngewinn von CHF 4.2 Mio., was einer Steigerung von 75% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Die Leerstandsquote wurde auf 4.3% gesenkt, was eine Verbesserung um 0.5 Prozentpunkte im Vergleich zum 31. März 2025 darstellt.
- Der Marktwert des Immobilien-Portfolios stieg um 1.5% auf CHF 239.2 Mio.
- Die Mieterträge erhöhten sich um 13.2% auf CHF 4.95 Mio., hauptsächlich durch Leerstandsreduktionen und die Zahlung einer zuvor abgeschriebenen Mietforderung.
- Das EBITDA stieg um 13.0% auf CHF 3.42 Mio., während der Finanzaufwand aufgrund gesunkener Leitzinsen um 53% auf 370 TCHF sank.
- Die Eigenkapitalquote blieb nahezu unverändert bei 60.1%, und der Net Asset Value (NAV) pro Aktie lag bei CHF 44.12, während der Börsenkurs bei CHF 46.20 lag, was einem Agio von 4.7% entspricht.
