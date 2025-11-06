    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZueblin Real Estate Holding AktievorwärtsNachrichten zu Zueblin Real Estate Holding
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beeindruckendes Halbjahresergebnis bis 30. September 2025

    Züblin Immobilien Holding AG beeindruckt mit einem Gewinnsprung von 75% und einem gesunkenen Leerstand, was die starke Performance im ersten Halbjahr 2025/26 unterstreicht.

    Beeindruckendes Halbjahresergebnis bis 30. September 2025
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
    • Züblin Immobilien Holding AG erzielte im ersten Halbjahr 2025/26 einen Konzerngewinn von CHF 4.2 Mio., was einer Steigerung von 75% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
    • Die Leerstandsquote wurde auf 4.3% gesenkt, was eine Verbesserung um 0.5 Prozentpunkte im Vergleich zum 31. März 2025 darstellt.
    • Der Marktwert des Immobilien-Portfolios stieg um 1.5% auf CHF 239.2 Mio.
    • Die Mieterträge erhöhten sich um 13.2% auf CHF 4.95 Mio., hauptsächlich durch Leerstandsreduktionen und die Zahlung einer zuvor abgeschriebenen Mietforderung.
    • Das EBITDA stieg um 13.0% auf CHF 3.42 Mio., während der Finanzaufwand aufgrund gesunkener Leitzinsen um 53% auf 370 TCHF sank.
    • Die Eigenkapitalquote blieb nahezu unverändert bei 60.1%, und der Net Asset Value (NAV) pro Aktie lag bei CHF 44.12, während der Börsenkurs bei CHF 46.20 lag, was einem Agio von 4.7% entspricht.


    Zueblin Real Estate Holding

    0,00 %
    -1,31 %
    +3,38 %
    -20,16 %
    +60,86 %
    +95,60 %
    +107,20 %
    -93,32 %
    ISIN:CH0312309682WKN:A2AFKR





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Beeindruckendes Halbjahresergebnis bis 30. September 2025 Züblin Immobilien Holding AG beeindruckt mit einem Gewinnsprung von 75% und einem gesunkenen Leerstand, was die starke Performance im ersten Halbjahr 2025/26 unterstreicht.