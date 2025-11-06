Zalando: 61 Mio. Kunden & DFB-Deal treiben Wachstum an

Zalando verzeichnete im dritten Quartal 2025 ein Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) um 21,6 % auf 4,2 Milliarden Euro und einen Umsatzanstieg um 26,5 % auf 3 Milliarden Euro.

Das bereinigte EBIT stieg auf 96 Millionen Euro, was eine Verbesserung im Vergleich zu 93 Millionen Euro im Vorjahr darstellt.

Zalando hat über 61 Millionen aktive Kund*innen gewonnen, was durch den Zusammenschluss mit ABOUT YOU und starke Neukundengewinnung unterstützt wurde.

Eine strategische Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) wurde bekannt gegeben, die Zalando bis 2030 zu einem Hauptpartner der Nationalmannschaften macht.

Im B2B-Bereich baut Zalando Kooperationen mit Großkunden aus, darunter eine erweiterte Zusammenarbeit mit Marks & Spencer.

Anna Dimitrova wird ab dem 1. Januar 2026 neue CFO von Zalando, während die Gesamtjahresprognose für 2025 bestätigt wurde, mit einem erwarteten Wachstum des GMV zwischen 4 % und 7 %.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals 2025, bei Zalando ist am 06.11.2025.

Der Kurs von Zalando lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,415EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,17 % im Minus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,420EUR das entspricht einem Plus von +0,02 % seit der Veröffentlichung.

Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.042,00PKT (-0,24 %).





