EDAG Engineering: Starkes EBIT trotz schwacher Nachfrage im Q3
EDAG Engineering Group AG zeigt im dritten Quartal Stärke mit einem positiven adjusted EBIT von 3,1 Mio. EUR. Trotz eines Umsatzrückgangs von 13,7% im 9-Monatszeitraum bleibt das Unternehmen optimistisch. Mit Fokus auf Effizienz und Diversifikation sieht EDAG Chancen in Elektromobilität und Smart Industry.
Foto: vadimborkin - 258917169
- EDAG Engineering Group AG verzeichnet im dritten Quartal ein positives adjusted EBIT von 3,1 Mio. EUR und einen positiven Free Cash-Flow von 2,9 Mio. EUR.
- Im 9-Monatszeitraum 2025 sank der Umsatz um 13,7% auf 547,2 Mio. EUR, und das adjusted EBIT fiel auf -4,5 Mio. EUR.
- Die Nachfrage nach Engineering-Dienstleistungen bleibt zurückhaltend, insbesondere im Automobilsektor, was zu einem Rückgang des Auftragseingangs um 15,2% führte.
- EDAG fokussiert sich auf Effizienzmaßnahmen und Diversifikation, einschließlich der Erschließung neuer Geschäftsfelder wie dem Defence-Segment und dem Ausbau der Global-Delivery-Center.
- Der Operating Cash-Flow war im dritten Quartal positiv, sank jedoch im 9-Monatszeitraum auf -4,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.
- EDAG betont die Chancen in innovativen Entwicklungsfeldern wie Elektromobilität und Smart Industry und sieht trotz der Herausforderungen positive Perspektiven für zukünftiges Wachstum.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei EDAG Engineering Group ist am 06.11.2025.
Der Kurs von EDAG Engineering Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,8400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,15 %
im Minus.
-0,15 %
-0,44 %
+0,88 %
+8,57 %
-13,53 %
-32,14 %
-11,05 %
-66,63 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte