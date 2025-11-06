Lanxess blickt vorsichtiger auf 2025 - Kosten sollen weiter sinken

Guten Morgen,





bin seit September wieder Aktionär in Lanxess und habe die tiefen Kurse genutzt um eine schöne Position aufzubauen.

Ich schreibe nie in Foren aber ich las die letzten Wochen auf einem anderen Forum soviel Quatsch, dass ich mich dazu äussern möchte.





Die Shortpositionen kann man im Bundesanzeiger nachlesen. Auf bestimmten Internetseiten sind die Zahlen manchmal nicht aktuell (shortsell.nl), was dann fälschicherweise zu höheren Positionen fuehrt als wirkliche Positionen. Vergessen wir nicht, dass Personen die in Foren dann falsche Zahlen nennen und sich auf Quelle basieren die nicht aktualisiert, dass diese Personen entweder ignorant sind oder es bewusst machen um Angst zu schueren. Also informiert Euch ueber Bundesanzeiger.





Es gab mehrere Kommentare auf verschiedenen Foren über die Shortposition von Assetmanager Black r ock. Dazu möchte ich anmerken, dass A) die auch Aktionär sind (siehe Stimmrechtregister auf Lanxess Webseite), B) als sehr grosser ETF Anbieter/Asset Manager auch Stock Lending betreiben, genauso wie Prime Broker von US Banken. Sprich wenn man liest ein ach so grosser Asset Manager sei short, dann ignoriert man dass das wahrscheinlich Positionen sind von Short Selling Counterparts. Diese Counterparts tauchen aber nicht namentlich auf wenn sie weniger als 0,5% halten, dann taucht wahrscheinlich nur das Haus auf was Stock Lending betreibt fuer dutzende wenn nicht hunderte von Counterparts...





Wenn man sich das Stimmrechtverzeichnis auf Lanxess Webseite anschaut, dann sieht man alle grossen Aktionaere und aktuellen Stimmrechte. Man kann sich dann eine Vorstellung machen von der Qualitaet der Aktionaere und auch woher diese geographisch kommen. Es ist ein ziemliches "Who is Who" und man sieht auch dass es geographisch sehr US lastig ist (ueber 50% Stand 2024).





Desweiteren wurde Absturz mit Gerresheimer verglichen. Ich weiss nicht wie man eine Firma mit so einem erfahrenen Top CEO wie von Lanxess vergleichen kann mit der dramatischen Situation um Gerresheimer. Das kann doch nicht ernst gemeint sein.





Chemiewerte sind zyklisch, jetzt wo ich schreibe steht Lanxess bei 20,80. Man kann also vielleicht 80-100 EUR in 4-8 Jahren zu heute 20,80 kaufen. Da ist es doch voellig wurscht ob der Wert kurzzeitig unter 20 geht. Will man wirklich das Risiko verpassen nicht dabeizusein wegen ein paar Eurocents?





Die Aktie fiel stark im September weil der ganze Chemiesektor ein Downgrading erfuhr, insbesondere Lanxess. Dabei ist doch die Situation seit Monaten bekannt.

Vergessen wir nicht, die Analysehaeuser, insbesondere aus den USA betreiben in anderen Abteilungen auch Stock Lending/Prime Brokerage. Sprich, den Ratings sollte man eh misstrauen, denn a) aendern diese sich schnell, b) koennten Prime Brokerage Kunden versuchen vor Upgrades sich in Aktie einzudecken. Man weiss es nicht. Also immer eigene Analysen machen und auf eigene Analyse vertrauen und sich nicht von unprofessionellen Kommentaren in Foren durcheinanderbringen lassen.





Ich wuensche allen viel Erfolg. Das Geld liegt auf der Strasse und die US Investoren werden es aufheben. Sich nicht entmutigen lassen.







