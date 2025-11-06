    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLanxess AktievorwärtsNachrichten zu Lanxess
    Lanxess blickt vorsichtiger auf 2025 - Kosten sollen weiter sinken

    Für Sie zusammengefasst
    • Lanxess wird vorsichtiger wegen schwieriger Lage.
    • Gewinnprognose 2025 am unteren Ende der Spanne.
    • Operativer Gewinn im Q3 um 28% gesunken.
    Foto: LANXESS

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Lanxess wird in einem weiterhin schwierigen Wirtschaftsumfeld vorsichtiger für das Gesamtjahr. US-Zölle, Konjunkturschwäche in Deutschland und die Folgen der Immobilienkrise in China lasten schon länger auf der Branche. Lanxess-Chef Matthias Zachert rechnet laut einer Mitteilung vom Donnerstag für 2025 nun mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) am unteren Ende der bisher avisierten Spanne von 520 bis 580 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt bereits damit gerechnet. Zachert will mit weiteren Einsparungen von rund 100 Millionen Euro gegensteuern. Details dazu sollen noch folgen.

    Im dritten Quartal sank der operative Gewinn im Jahresvergleich um fast 28 Prozent auf 125 Millionen Euro; der Umsatz fiel um gut 16 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 77 Millionen Euro an - nach einem Gewinn von einer Million vor einem Jahr./mis/jha/

    Lanxess

    -2,50 %
    -7,39 %
    -9,71 %
    -19,98 %
    -25,58 %
    -45,11 %
    -57,59 %
    -61,05 %
    +30,14 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 19,59 auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -6,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,64 Mrd..

    Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -5,19 %/+26,42 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
