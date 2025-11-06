DXC wird in der Studie über AWS-Ökosystempartner von ISG Provider Lens als einer der führenden Anbieter genannt

ASHBURN, Virginia, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, wurde von ISG, einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, in der Studie „ISG Provider Lens AWS Ecosystem Partners" in den USA, APAC, Deutschland und dem Vereinigten Königreich als „Leader" benannt. DXC erhielt weltweit 16 Auszeichnungen, was die anhaltende Dynamik und Führungsrolle des Unternehmens bei der Cloud-Transformation und den AWS-Managed-Services widerspiegelt.

ISG hob die umfassende technische Kompetenz von DXC bei AWS hervor, die durch die Anerkennung des Unternehmens als „AWS Innovation Partner of the Year for 2024" (AWS-Innovationspartner des Jahres 2024) in der APAC-Region und mehr als 600 erfolgreiche Kundeneinführungen auf der AWS-Plattform durch über 10 000 AWS-zertifizierte Fachleute belegt wird.

„DXC definiert Managed Services auf AWS neu, indem es über den traditionellen Support hinausgeht und intelligente, widerstandsfähige Plattformen bereitstellt, die KI-gesteuerte Abläufe sowie SRE-Prinzipien mit Multi-Cloud- und souveränen Umgebungsmanagementlösungen integrieren", so John Boccuzzi Jr., Präsident bei ISG.

Die Studie „ISG Provider Lens AWS Ecosystem Partners" bewertet die Fähigkeiten der Anbieter in den Bereichen AWS-Professional-Services, Managed Services, Modernisierung von Unternehmensdaten und KI-Services sowie SAP-Rechenlasten. In den USA, APAC, Deutschland und dem Vereinigten Königreich wurde DXC als „Rising Star" und „Leader" ausgezeichnet, wobei der Bericht die Stärken in vier Kategorien hervorhebt:

AWS Professional Services – Anerkannt für die End-to-End-Fähigkeiten zur AWS-Transformation kombiniert DXC das Fachwissen seiner wachsenden Basis von AWS-zertifizierten Experten mit sicheren, skalierbaren Multi-Cloud-Grundlagen, die messbare Ergebnisse liefern.

AWS Managed Services – Das modulare Managed-Services-Portfolio von DXC unterstützt hybride sowie Multi-Cloud-Umgebungen und ermöglicht Unternehmen, die geprüften Services von DXC direkt in ihrer Cloud-Umgebung nahtlos einzusetzen.

AWS Enterprise Data Modernization and AI Services – Mit einer geschäftsorientierten, branchenspezifischen KI-Strategie helfen die Investitionen von DXC in agentenbasierte KI und Datenmodernisierung Kunden, den Wert von Altsystemen zu erschließen und eine intelligente Transformation in großem Maßstab voranzutreiben.

AWS SAP Workloads – Mit über 25 Jahren SAP-Erfahrung bietet DXC vollständig integrierte Echtzeit-Überwachung, KI-basierte Suche, Lebenszyklus-Automatisierung und Selbstbedienungsportale, die eine vorausschauende Wartung und minimale Ausfallzeiten für SAP-Rechenlasten auf AWS gewährleisten.

„DXC und AWS liefern auch weiterhin sichere, skalierbare Lösungen, um Unternehmenskunden bei der Optimierung ihrer Abläufe und der Steigerung ihrer Effizienz zu unterstützen", so Chris Drumgoole, Präsident für globale Infrastrukturdienstleistungen bei DXC. „Unsere umfassende Branchenkenntnis in Kombination mit kontinuierlichen Investitionen in das AWS-Ökosystem ermöglicht uns, komplexe Mainframes in AWS-native Architekturen umzuwandeln, die messbare Geschäftsergebnisse liefern. Diese Anerkennung durch ISG unterstreicht die Stärke unserer AWS-Fähigkeiten sowie unsere Fähigkeit, Unternehmen auf der ganzen Welt mit Cloud-orientierten Innovationen zu versorgen."