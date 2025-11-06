    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Nach drei sauberen Quartalen hätten die Bayern im vierten Geschäftsquartal nun die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Julien Dormois am Mittwochabend in seinem Resümee zum Zwischenbericht. Der Ausblick auf 2026 scheine "freiwillig vorsichtig" zu sein. Dies dürfte die Basis sein für neue, vermutlich ambitioniertere Planungen für die kommenden Jahre, die Mitte November auf dem Kapitalmarkttag in London folgen dürften. Einige Tage davor gehe es aber beim Siemens-Kapitalmarkttag erst einmal um die Zukunft des hohen Anteils an der Tochter - eine Unsicherheit, die die Siemens-Healthineers-Aktie schon länger belaste./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 45,33EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 60
    Kursziel alt: 60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00, was eine Steigerung von +33,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Nach drei sauberen Quartalen hätten die Bayern im vierten Geschäftsquartal nun die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Julien …