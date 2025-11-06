Nach starken Zahlen: AppLovin auf dem Weg zu neuen Allzeithochs?

Während im Hardware-Bereich der Künstlichen Intelligenz Halbleiter-Hersteller Nvidia und seine Aktie eine dominante Rolle einnehmen, sind im Software-Bereich vor allem AppLovin und Palantir die großen Gewinner der vergangenen Jahre – obwohl das Geschäftsmodell der beiden kaum verschiedener sein könnte.

Während Palantir sowohl Regierungsbehörden als auch Unternehmen die KI-gestützte Auswertung ihrer Daten anbietet, verdient AppLovin sein Geld mit der Vermarktung von Online-Anwendungen, insbesondere von zunehmend beliebten Online-Games. Dabei setzt AppLovin konsequent auf Automatisierung und Zielgruppenalgorithmen, um einerseits die eigene Profitabilität und andererseits den Werbeerfolg seiner Kundinnen und Kunden zu maximieren.

Dank starker Marktposition: AppLovin räumt erneut ab

Wie erfolgreich diese Strategie ist, haben die am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen beweisen. AppLovin konnte die Erwartungen bei allen relevanten Metriken schlagen und stellte weiteres Wachstum in Aussicht. Dafür wurde das Unternehmen noch in der Nachbörse mit Kursgewinnen belohnt.

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um beeindruckende 68,9 Prozent auf 1,41 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Schätzungen der Wall Street um 70 Millionen US-Dollar überboten werden. CEO Adam Foroughi hob in der Bilanzpressekonferenz erneut den Bereich der Online-Games-Vermarktung als Wachstumstreiber hervor.

Der Gewinn (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) landete mit 2,45 US-Dollar um 6 Cent über den Prognosen der Analystinnen und Analysten. Damit konnte AppLovin seine Erträge im Vergleich zum Vorjahresquartal fast verdoppeln. Insgesamt kletterte der auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallende Nettogewinn auf 836 Millionen US-Dollar – ein Plus von 93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 433 Millionen US-Dollar.

Der operative Ertrag lag (auf bereinigter Basis) bei 1,158 Milliarden US-Dollar. Damit kommt das Unternehmen auf eine EBTIDA-Marge von 82,4 Prozent und eine Nettomarge von 59,5 Prozent. Zum Vergleich: Der Rest der Branche muss sich im Schnitt mit einer Nettomarge von 4,6 Prozent und einer EBTIDA-Marge von 10,6 Prozent begnügen.

Zuversichtlicher Ausblick, mehr Geld für Aktienrückkäufe

Für das kommende Quartal stellte AppLovin Erlöse in Höhe von 1,57 bis 1,6 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Das liegt über der Konsensprognose von 1,55 Milliarden US-Dollar. Die EBITDA-Marge soll weiter im Bereich von 82 bis 83 Prozent liegen.

Außerdem gab das Unternehmen bekannt, im vergangenen Quartal eigene Aktien im Wert von 571 Millionen US-Dollar zurückgekauft zu haben. Das Volumen für weitere Buybacks wurde unterdessen auf 3,2 Milliarden US-Dollar erhöht. Der Verwaltungsrat hat hierfür bereits seine Zustimmung erteilt.

Großes Kaufinteresse in der US-Nachbörse

Am Markt wurde das starke Abschneiden mit Kursgewinnen quittiert. In der US-Nachbörse konnte sich die Aktie nach rund 1 Million gehandelten Stücken um 6,4 Prozent auf 656,50 US-Dollar steigern. Damit nähert sich die Aktie gegenüber dem Jahresauftakt wieder der Marke von +100 Prozent. Verglichen mit dem Stand vor einem Jahr haben die Anteile knapp 280 Prozent an Wert gewonnen.

Bis zum Allzeithoch bei 745,61 US-Dollar fehlt der Aktie aber noch ein gutes Stück. Aus charttechnischer Perspektive konnte die 50-Tage-Linie zuletzt erfolgreich als Unterstützung getestet werden. Diese könnte nun als Sprungbrett für eine Rückkehr zu den bisherigen Rekordnotierungen dienen, denn der Aufwärtstrend ist auch nach der jüngsten Korrektur intakt.

Fazit: Trend intakt, aber die Bewertung bleibt ein Problem

Höheren Kursen steht jedoch eine zunehmend ambitionierte Bewertung im Weg. Einem Kursanstieg von 280 Prozent in 12 Monaten steht ein Gewinnanstieg um 93 Prozent gegenüber. Die Rallye hat also zu einer deutlichen Ausweitung der Bewertungsvielfachen geführt.

Für das laufende Geschäftsjahr ist AppLovin mit dem 58,7-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet, für 2026 steht ein KGV von 44,7 zu Buche. Beides liegt deutlich sowohl über dem Branchendurchschnitt (24,6) als auch dem Fünfjahresmittel (32,4) und signalisiert ebenso wie die übrigen Kennziffern eine signifikante Überbewertung. Nur beim Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis (PEG) schneidet die Aktie mit 0,95 und damit einem Wert unter 1, der in der Fundamentalanalyse als günstig gilt, noch konkurrenzfähig ab.

Solange der starke Gesamtmarkttrend anhält, könnte AppLovin schon in Kürze auf neue Allzeithochs klettern. Ist das nicht der Fall, dürfte es einige Zeit dauern, bis die Unternehmensentwicklung Zeit hatte, den Abstand zur Kursentwicklung zu verringern.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die AppLovin Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,10 % und einem Kurs von 569,2EUR auf Tradegate (06. November 2025, 08:11 Uhr) gehandelt.

