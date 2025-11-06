JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel beruhigte am Mittwochabend nach der volatilen Aktienreaktion auf den Quartalsbericht die Anleger. Höhere Investitionen des Autohändlers bei steigenden Absatzvolumina seien "durchaus ok". Das mittelfristige Volumen- und Margenpotenzial sollte mehr Beachtung finden. Diebel erinnerte an sein "Blue Sky"-Szenario, in dem er den Aktien im Optimalfall sogar 60 Euro zutraut./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 28,37EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

