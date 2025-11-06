JPMORGAN stuft NOKIA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,10 Euro auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag könnte für die Aktien wegweisend werden angesichts des KI-Potenzials der Finnen, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das Management dürfte sowohl die Chancen als auch die Produkte und Kunden näher beleuchten. Im Festnetzbereich gehe es um die Frage der Nachhaltigkeit des zuletzt gesehenen Wachstums./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 00:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 5,921EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,10

Kursziel alt: 6,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



