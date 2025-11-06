JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Das Management sei vorsichtig optimistisch, dass mit der US-Regierung eine "vernünftige bis gute" Einigung über Medikamentenpreise und Zölle erzielt werde, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef der Schweizer. Neue Details habe es allerdings nicht gegegeben. Operativ gehe es Roche derweil um eine höhere Dichte in der Forschungspipeline mit höherwertigen Wirkstoffkandidaten./rob/ag/gl
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 284,9EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.
