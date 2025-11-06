JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Ein möglicher Deal mit der Google-KI Gemini könnte Apples Siri beim Aufholen im Bereich Künstliche Intelligenz helfen und obendrein die Bande zwischen beiden Firmen stärken, schrieb Samik Chatterjee am Mittwoch anlässlich entsprechender Pressemeldungen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 12:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 12:04 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 270,1EUR auf Nasdaq (06. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 305

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

