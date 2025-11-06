Hamborner Reit
Höhere Kosten und gesunkene Einnahmen schmälern Gewinn
- Hamborner Reit: Gewinn um 20% auf 9,2 Mio. Euro gesunken.
- FFO fiel um 12% auf 36,7 Millionen Euro.
- Mieteinnahmen bei 67,9 Mio. Euro, Rückgang erwartet.
DUISBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Hamborner Reit hat wegen höherer Kosten und gesunkener Mieteinnahmen in den ersten neun Monaten des Jahres weniger verdient als im Vorjahr. Die für die Immobilienbranche wichtige operative Kennziffer Funds from Operations (FFO) sank um gut zwölf Prozent auf 36,7 Millionen Euro, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Duisburg mitteilte. Unter dem Strich schmolz der Gewinn um ein Fünftel auf 9,2 Millionen Euro zusammen.
Den Rückgang ihrer Miet- und Pachteinnahmen begründete die Gesellschaft insbesondere mit dem Verkauf von Objekten. Die entsprechenden Erlöse lagen in den ersten drei Quartalen mit 67,9 Millionen Euro knapp drei Prozent unter dem Vorjahreswert.
Die Jahresprognosen bestätigte das Unternehmen. Hamborner Reit geht weiterhin davon aus, dass das operative Ergebnis auf 44 bis 46 Millionen Euro zurückgehen wird. Die Erlöse aus Mieten und Pachten dürften in diesem Jahr bei 89,5 bis 90,5 Millionen Euro herauskommen und damit ebenfalls unter dem Vorjahreswert./tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamborner REIT Aktie
Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 16.099 auf Ariva Indikation (05. November 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamborner REIT Aktie um -2,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Hamborner REIT bezifferte sich zuletzt auf 415,66 Mio..
Hamborner REIT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,4800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +36,45 %/+55,95 % bedeutet.
Habe doch noch mal nachgelegt, 10k bei 5,21 € heute Morgen. Viel weiter nach unten konnte ich mir einfach nicht vorstellen…
Moin,