Höhere Kosten und gesunkene Einnahmen schmälern Gewinn

Die Jahresprognosen bestätigte das Unternehmen. Hamborner Reit geht weiterhin davon aus, dass das operative Ergebnis auf 44 bis 46 Millionen Euro zurückgehen wird. Die Erlöse aus Mieten und Pachten dürften in diesem Jahr bei 89,5 bis 90,5 Millionen Euro herauskommen und damit ebenfalls unter dem Vorjahreswert./tav/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamborner REIT Aktie

Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 16.099 auf Ariva Indikation (05. November 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamborner REIT Aktie um -2,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Hamborner REIT bezifferte sich zuletzt auf 415,66 Mio..

Hamborner REIT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,4800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +36,45 %/+55,95 % bedeutet.