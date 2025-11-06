Commerzbank hält trotz Gewinnrückgang an Jahresziel fest
- Commerzbank peilt 2,5 Mrd. Euro Jahresüberschuss an.
- Höhere Zinseinnahmen sollen Steuerlast ausgleichen.
- Vorsteuergewinn im Q3 steigt um 16%, Überschuss sinkt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank eines starken Tagesgeschäfts in den ersten neun Monaten sieht sich die von der Unicredit bedrängte Commerzbank auf bestem Weg zu ihrem angepeilten Jahresüberschuss von rund 2,5 Milliarden Euro. Dazu soll das Zinsergebnis noch etwas mehr beitragen als bisher erwartet, wie der Dax-Konzern in Frankfurt mitteilte. Höhere Zinseinnahmen sollen eine zuletzt gestiegene Steuerlast ausgleichen.
Im dritten Quartal fiel der Vorsteuergewinn dank höherer Einnahmen und geringerer Vorsorge für mögliche Kreditausfälle mit gut einer Milliarde Euro zwar um 16 Prozent höher aus als ein Jahr zuvor. Wegen einer höheren Steuerlast sank der Überschuss aber um fast 8 Prozent auf 591 Millionen Euro.
Beim Zinsüberschuss rechnet der Vorstand für das Gesamtjahr nun mit rund 8,2 Milliarden Euro. Das sind 200 Millionen Euro mehr als bisher gedacht. Zudem will die Bank weniger als die bisher veranschlagten 850 Millionen Euro Risikovorsorge bilden - das wäre allerdings immer noch mehr als 2024./ben/stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 24.053 auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +4,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 36,45 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -6,63 %/+8,93 % bedeutet.
In den nächsten zwei Wochen sollte es nach der 3 Monatstheorie auf 36 Euro hoch gehen.
Commerzbank Aktie: Zahlen als Impulsgeber?
Wird spannend nächste Woche. Beide KO sind wieder im plus, der im Juni gekaufte und leider im September viel zu teuer nachgekaufte und letzte Woche verbilligte KO PJ097K Schreibt jetzt 1% plus Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif