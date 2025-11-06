    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Dax stabil erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax bleibt stabil, kaum Bewegung erwartet am Donnerstag.
    • US-Aktienmärkte erholen sich, Dow Jones steigt 0,48%.
    • Asien-Märkte legen zu, Nikkei 225 gewinnt 1,4%.
    FRANKFURT (dpa-AFX)
    DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach einer Aufholjagd des Dax zur Wochenmitte dürfte der deutsche Aktienindex am Donnerstag auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn mit 24.043 Zähler quasi unverändert zum Vortagesschluss. Die Hängepartie an der runden Marke von 24.000 Punkten der vergangenen Wochen und Monate dürfte sich damit fortsetzen. Die Saison der Quartalsbilanzen konnte dem Gesamtmarkt bislang keinen entscheidenden Impuls geben, weder nach oben noch nach unten. "Der Dax bleibt weiter im Seitwärtstrend", konstatiert Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Auf kurze Sicht überwögen aber die Abwärtsrisiken.

    USA: - GEWINNE - Nach dem Rücksetzer vom Vortag haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch auf Erholungskurs begeben. Der Dow Jones Industrial schloss 0,48 Prozent höher bei 47.311,00 Punkten. Im Mittelpunkt des Interesses standen die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP. Sie zeigten, dass die Privatwirtschaft der USA im Oktober mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet. Die Zahlen werden derzeit besonders beachtet, da wegen der teilweisen Schließung der Bundesbehörden keine offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung veröffentlicht werden. Zudem besserte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA.

    ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Die freundliche Stimmung an den Märkten in den USA sorgte für etwas Rückenwind. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende nach den jüngsten Verlusten um 1,4 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen gewann 1,2 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 1,5 Prozent.

    DAX 24.049,74 0,42%
    XDAX 24.100,76 0,93%
    EuroSTOXX 50 5.669,13 0,16%
    Stoxx50 4.771,97 0,18%

    DJIA 47.311,00 0,48%
    S&P 500 6.796,29 0,37%
    NASDAQ 100 25.620,03 0,73%°

    RENTEN:

    Bund-Future 129,01 0,00%°

    DEVISEN:

    Euro/USD 1,1511 0,20%
    USD/Yen 153,84 -0,18%
    Euro/Yen 177,08 0,01%°

    BITCOIN:

    Bitcoin 103.131 -0,71%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    Brent 63,77 0,25 USD WTI 59,86 0,26 USD°

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
