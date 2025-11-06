Continental: Neue Meilensteine in der Umstrukturierung erreicht
Continental zeigt im dritten Quartal 2025 trotz Herausforderungen ein gemischtes Bild. Der Umsatz sinkt leicht, während organisches Wachstum und strategische Umstrukturierungen Hoffnung geben. Mit dem Fokus auf das Reifengeschäft und geplanten Verkäufen blickt Continental optimistisch in die Zukunft.
- Continental erzielte im dritten Quartal 2025 einen Konzernumsatz von 5,0 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, jedoch ein organisches Wachstum von 2,6 Prozent aufweist.
- Das bereinigte EBIT betrug 565 Millionen Euro, was einem Rückgang von 14,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, beeinflusst durch einen positiven Einmaleffekt im Vorjahr.
- Die bereinigte EBIT-Marge sank auf 11,4 Prozent, während das Nettoergebnis bei -756 Millionen Euro lag, stark beeinflusst durch nicht zahlungswirksame Sondereffekte in Höhe von 1,1 Milliarden Euro.
- Der Spin-off von Aumovio wurde erfolgreich abgeschlossen, und der Verkauf des Geschäftsfelds Original Equipment Solutions (OESL) wurde vertraglich vereinbart.
- Continental plant, sich auf das Reifengeschäft zu konzentrieren und strebt im kommenden Jahr den Verkauf von ContiTech an, um die Neuaufstellung abzuschließen.
- Trotz schwieriger Marktbedingungen erzielte der Unternehmensbereich Tires ein gutes Ergebnis, insbesondere im Pkw-Reifenersatzgeschäft in Nordamerika und Asien, während ContiTech seine EBIT-Marge durch Kostenreduzierung steigerte.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Continental ist am 06.11.2025.
Der Kurs von Continental lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 66,29EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,15 % im
Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 66,25EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.053,00PKT (-0,20 %).
