Lenzing AG: Q3-Probleme, doch EBITDA-Prognose für 2025 bleibt stark!
Lenzing AG zeigt sich widerstandsfähig: Mit stabilen Umsätzen und einem gesteigerten EBITDA trotz Marktherausforderungen setzt das Unternehmen auf Effizienz und Premiumprodukte, um zukünftige Erfolge zu sichern.
Foto: Lenzing Group
- Lenzing AG verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 stabile Umsatzerlöse von EUR 1,97 Mrd. und ein um 29,1 Prozent gestiegenes EBITDA, trotz herausfordernder Marktbedingungen im dritten Quartal.
- Das Betriebsergebnis (EBIT) wurde durch eine Wertberichtigung von EUR 82,1 Mio. in Indonesien negativ beeinflusst, was zu einem EBIT von EUR 20,6 Mio. führte.
- Die Nettofinanzverschuldung wurde um 8,5 Prozent auf EUR 1,4 Mrd. reduziert, mit einer Liquiditätsreserve von EUR 993 Mio.
- Lenzing AG verfolgt eine Strategie zur Steigerung der operativen Effizienz und Ausrichtung auf margenstarke Premiumprodukte, mit geplanten jährlichen Einsparungen von EUR 45 Mio. bis Ende 2027.
- Investitionen in Höhe von über EUR 100 Mio. sind für die Standorte Lenzing und Heiligenkreuz geplant, um eine Energieoptimierung um mehr als 5 Prozent zu erreichen.
- Der Vorstand erwartet für 2025 ein EBITDA über dem Vorjahr, trotz eines volatilen globalen Umfelds und potenzieller Risiken durch geopolitische und wirtschaftliche Faktoren.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Lenzing ist am 06.11.2025.
Der Kurs von Lenzing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,625EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,91 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,600EUR das entspricht einem Minus von -0,10 % seit der Veröffentlichung.
-0,40 %
-2,18 %
-3,14 %
+0,82 %
-22,36 %
-55,75 %
-60,75 %
-66,00 %
-64,94 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte