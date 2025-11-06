SUESS MicroTec: Auftragsboom im 4. Quartal erwartet!
Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal einen Umsatzanstieg und einen soliden Auftragseingang, trotz Herausforderungen bei den Margen. Mit einem optimistischen Ausblick auf das vierte Quartal wird ein Umsatz von bis zu 510 Mio. € erwartet.
Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo
- Auftragseingang im dritten Quartal betrug 70,0 Mio. €, mit einer erwarteten Belebung im vierten Quartal.
- Umsatz im dritten Quartal stieg um 15,1 % auf 118,0 Mio. €, und nach neun Monaten um 30,2 % auf 384,4 Mio. €.
- Striktes Kostenmanagement zeigte positive Effekte, konnte jedoch den Rückgang der Brutto- und EBIT-Marge nicht verhindern.
- Das Segment Advanced Backend Solutions trug mit 62,4 Mio. € den größten Teil zum Auftragseingang bei, während das Segment Photomask Solutions nur 7,6 Mio. € verzeichnete.
- Maßnahmen zur Kostensenkung wurden umgesetzt, darunter die Reduzierung flexibler Produktionskapazitäten.
- Der Auftragsbestand belief sich zum 30. September 2025 auf 276,1 Mio. €, mit einem geplanten Umsatz von 470 bis 510 Mio. € für das Geschäftsjahr 2025.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei SUESS MicroTec ist am 06.11.2025.
Der Kurs von SUESS MicroTec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,08EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,12 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,21EUR das entspricht einem Plus von +0,48 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.121,86PKT (-0,75 %).
+2,69 %
-0,22 %
-18,66 %
-17,11 %
-52,57 %
+119,38 %
+60,17 %
+277,95 %
+12,39 %
