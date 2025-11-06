The Platform Group AG: Starkes Wachstum und Profitabilität 2025!
Die The Platform Group AG erlebte 2025 ein beeindruckendes Wachstum, das sich in allen wichtigen Kennzahlen widerspiegelt.
Foto: Fashionette AG
- The Platform Group AG verzeichnete im Neunmonatszeitraum 2025 ein deutliches Wachstum mit einer Steigerung der aktiven Kunden um 48,9 % auf 6,7 Millionen und einem durchschnittlichen Warenkorbwert von 125 EUR.
- Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg um 48,4 % auf 902,1 Mio. EUR, während der Umsatz um 43,2 % auf 531,6 Mio. EUR anstieg.
- Das organische Umsatzwachstum betrug 26,3 %, was als wesentlicher Treiber für die positive Geschäftsentwicklung hervorgehoben wird.
- Das bereinigte EBITDA stieg um 86,2 % auf 45,8 Mio. EUR, während das berichtete EBITDA um 49,2 % auf 59,4 Mio. EUR wuchs. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 63,5 % auf 41,7 Mio. EUR.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten GMV von mindestens 1.300 Mio. EUR, einem Nettoumsatz von 715 Mio. bis 735 Mio. EUR und einem bereinigten EBITDA von 54 Mio. bis 58 Mio. EUR.
- Für das Jahr 2026 plant die The Platform Group AG ein GMV von 1,7 Mrd. EUR, einen Umsatz von mindestens 1,0 Mrd. EUR und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 70 Mio. und 80 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei The Platform Group ist am 06.11.2025.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,0000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,12 % im
Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,2400EUR das entspricht einem Plus von +3,00 % seit der Veröffentlichung.
+4,25 %
+2,78 %
-11,55 %
-4,02 %
+7,41 %
+97,33 %
-74,74 %
-73,10 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte